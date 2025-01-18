陳玉珍再嗆影視圈「丟掉要飯的碗、如喪考妣」郭昱晴怒：你繼續秀下限

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/01/18 13:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發影劇和藝文界怒火，陳玉珍昨（17）日在臉書說明為何減列預算，並表示「立法委員審查預算為民把關是我們的天職，沒有好好監督，我才會愧對我的良心」。離島出版社總編何欣潔在臉書PO出對此事的個人看法，沒想到陳玉珍竟在該則貼文下方以「丟掉那隻要飯的碗」為題開嗆「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起」。

何欣潔在臉書PO文表示，確實，立委可以用提案刪除、凍結預算的方式改變行政部門施政方向，刪凍預算確實是她份內職權。然而，提案的內容合不合理、能不能讓大眾信服，當然也可以再接受社會輿論的把關與監督，陳玉珍在提案中多次大罵TaiwanPlus電視台，但該電視台點閱第4高的「檳城金門村」影片不知道看過沒？

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不料陳玉珍竟在何欣潔貼文下方以「丟掉那隻要飯的碗」為題留言，陳玉珍怒批這裡就進入我所說的第三個盾牌「文化部資源的共生群體」。當剛傳出要削減公視經費時，馬上跳出一堆「著名」導演、影劇工作者發表反對聲明，進行連署，而且要拍攝罷免立委的影片，讓對方「永遠記得」，這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人。

陳玉珍指出，這些影視圈的人，一旦離開政府補貼就斷糧斷炊，有什麼真實的能耐？那些抗議的人舉著牌子說刪減預算是「中斷影視圈的命脈」，「命脈」如此脆弱的影視圈有可能成為市場的贏家嗎？他們可能連買便當都捨不得自己花錢，可能還要挑菜色，這種抗議者唬不了任何人。這種憤怒毋寧說是對當局的表態和撒嬌，只會讓人覺得噁心。

陳玉珍續指，一些影視界者抗議的規模也讓大眾看得更清楚公視累積年後，拖家帶口的共生程度。必須強調的是，他們並不是所謂山鄉偏遠地區需要被報導以取大眾關注的的弱勢團體，而是接受文化部補助的大戶，以及跟在下游等著開飯的從業者。在這個意義下，一大堆人聽到要刪減預算，立刻奔走哭嚎，如喪考妣。這說明了，要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。要回應他們的罷免宣傳影片其實很簡單，只要公開把投入的納稅人的龐大金額和經濟效應作列表，就可以清楚說明他們如何霸佔民脂民膏，如何自私自利，如何剝奪其他行業進步同樣需要的資源。讓他們自己去回答這些問題吧！

民進黨立委郭昱晴也將陳玉珍的留言截圖放到社群平台。她說，影視工作者真的真的很少表態，能夠逼得整個影視文化界重量級人士都跳出來撻伐，足見國民黨這群禍害有多惡劣！她痛批，陳玉珍不但不知進退，還在別人FB文章中底下繼續用「外行」的口吻，囂張留言，「很好！妳繼續秀下限吧！」

陳玉珍在何欣潔貼文處的留言。（圖擷取自臉書）

陳玉珍的在何欣潔貼文處的留言。（圖擷取自臉書）

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