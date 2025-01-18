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    屏東縣前長治鄉長許玉秀涉貪 更審無罪最高院撤銷

    屏東縣前長治鄉長許玉秀。（資料照，記者葉永騫攝）

    屏東縣前長治鄉長許玉秀。（資料照，記者葉永騫攝）

    2025/01/18 21:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣前長治鄉長許玉秀夫婦一家3口，假藉辦理廟會活動，涉詐領縣府補助款案，高等法院高雄分院更1審首次改判許玉秀無罪，其夫劉富榮判8年，其子劉信宏改處緩刑，檢方和劉姓父子均不服上訴，許玉秀部分最高法院撤銷發回，其餘駁回定讞。

    屏東地檢署指出，屏東縣長治鄉「三山國王宮」，2016年2月9日舉辦「王爺奶奶回娘家」繞境活動，副主委劉富榮為爭取高額補助，建議鄉公所以舉辦「治鄉陣頭遶境活動」及「民俗技藝熱鬧迎新年活動」，向縣府申請補助款，並委由三山國王宮辦理。

    縣府核撥經費55萬元後，劉姓夫婦和其子劉信宏等人，涉嫌以不實單據灌水請款，三山國王宮不法獲利25萬元，劉姓家人則詐得2萬4000元，涉嫌違反貪污治罪條例。

    1、2審判劉姓夫婦各徒刑8年，兒子3年6月徒刑，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審仍判劉父8年，其子劉信宏因認罪改判2年、緩刑5年，需支付國庫20萬元。至於許玉秀涉案部分，因她未參與活動，也未介入請款手續和接觸廠商，首次改判無罪。

    檢方和劉姓父子均不服上訴，最高法院閱卷後，認為許玉秀涉案部分，仍有疑點未釐清，撤銷發回重審，劉姓父子部分均駁回並定讞。

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