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    下週2波東北季風「先乾後溼」 春節冷氣團報到時間曝

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/01/18 19:36

    〔記者吳亮儀／台北報導〕下週兩波東北季風接力「先乾後溼」！中央氣象署預報，下週一起（20日）第一波東北季風影響到週二，之後回溫兩天，下週五到下週六另一波東北季風接力，屬於整天溼冷的天氣型態。氣象署指出，春節連假可能會有一波大陸冷氣團等級的冷空氣，最快在26日晚間報到。

    氣象署預報員劉沛藤表示，明天基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其它地區是多雲天氣；下週一起第一波東北季風報到，是乾冷的天氣型態，僅會影響兩天，下週三（22日）就會減弱了。

    「下週五到下週六（24日、25日）又有另一波東北季風報到，它屬於溼冷的天氣型態」，劉沛藤說，屆時北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲。

    他指出，這兩波東北季風都不強，溫度方面，第一波乾冷的東北季風白天高溫可達18到19度，夜間中部以北的空曠地區會比較冷，最低僅剩12度，日夜溫差很大。第二波溼冷東北季風會是整天溼冷，僅14度到16度。

    至於春節連續假期的天氣狀況，劉沛藤說，目前初步預報看來，最快26日晚間會有一波強度至少是大陸冷氣團的冷空氣報到，最慢則是27日到，至於會不會達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級，因時間還久、還得再觀察。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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