1/18 今彩539頭獎開3注！800萬獎落桃園、嘉義、台南

今晚（1月18日）開獎的第114000016期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2025/01/18 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月18日）開獎的第114000016期今彩539頭獎開出3注，分別由桃園市觀音區樹林里建國路181號「建國彩券行」、嘉義市西區北榮里文化路440號一樓「好彩運彩券行」、台南市南區大恩里大同路2段642號1樓「億徠富彩券行」開出。

第114000016期今彩539中獎號碼為「07、12、18、35、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共7551注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4624注中獎，每注可得50元。

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第114000016期39樂合彩中獎號碼為「07、12、18、35、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0197注中獎，每注可得1125元。

第114000016期3星彩中獎號碼為「708」，壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第114000016期4星彩中獎號碼為「1097」，壹獎共24注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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