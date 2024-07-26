凱米颱風台東海岸再現漂流木 4人提早撿拾遭海巡逮捕

凱米颱風過境為台東海岸帶來漂流木，但政府尚未公告撿拾。今早有民眾在富岡岸撿漂流木，遭海巡人員逮捕。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/26 12:10

〔記者黃明堂／台東報導〕凱米颱風豪雨為台東海岸帶來漂流木，依法須待政府公告後才能撿拾，否則即觸法。今天上午，有4人在富岡海岸撿拾漂流木，被海巡署東部分署第一三岸巡隊司法小組人員人贓俱獲，因政府尚未公告撿拾許可，依刑法「侵占罪」相關規定，將違法民眾帶回偵辦。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，台東山林資源豐富，每逢颱風或天災過後常有漂流木流入沿海岸際，其中不乏高價樹種，引起許多民眾覬覦。凱米颱風除帶來充沛雨量外，更有大量漂流木因雨水沖刷入海，導致富岡漁港南側岸際堆積大量漂流木，民眾爭相撿拾。第一三岸巡隊為防止國家珍貴資源不遭受侵佔，積極派員巡視沿海岸際，防杜不法撿拾或偷取情事發生。

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海巡說，漂流木屬於國家財產，應由政府機關完成判定及回收後公告撿拾期間，民眾才可前往撿拾，否則將觸犯刑法第335條相關規定，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金，不可不慎。

第一三岸巡隊表示，在主管機關尚未公告民眾自由撿拾前，切勿隨意拾取，如遭查獲，將依刑法、森林法或竊盗國有財產等罪嫌移送法辦，請民眾多加配合，以免誤觸法規而受罰。

凱米颱風過境為台東海岸帶來漂流木，但政府尚未公告撿拾。今早有民眾在富岡岸撿漂流木，遭海巡人員逮捕。（記者黃明堂翻攝）

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