高虹安被爆要助理銷毀電腦滅證 北檢這原因未分案偵辦

新竹市長高虹安於立委任內涉貪被判刑。（資料照）

2024/07/26 12:03

〔記者陳彩玲／台北報導〕新竹市長高虹安涉浮報詐領立委助理加班費案被判刑，其助理陳奐宇先前開庭時稱，高虹安曾教唆他和助理黃鈴惠刪手機訊息、銷毀電腦滅證。由於脫免罪則是本性，自己親手湮滅或教唆他人湮滅自己犯罪的證據，均不構成犯罪，因此高虹安這部分不會有刑責，加上黃鈴惠並未照做，北檢未另分案偵辦。

今年4月，北院傳喚陳奐宇作證時，檢察官提示他在調查局供述的筆錄，內容指出，高虹安助理費問題首次被媒體披露後，高虹安和他、助理黃鈴惠3人在新竹香山的一間套房討論，高虹安請他們不要擔心，要求勿對外發言，會幫他們找好律師，指示黃鈴惠刪除電腦資料，並要陳奐宇向「小兔」黃惠玟轉達刪除手機資料，還希望最好能完全銷毀。

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檢方秀出筆錄後，當庭詢問陳奐宇，筆錄裡的證詞是不是真的？陳奐宇強調，「我所述都實在」。此證述在法庭上公開後，引發譁然，但高虹安教唆他人湮滅證據是否構成犯罪、台北地檢署是否有另案偵辦，備受外界討論。

對此，律師郭明翰表示，刑法165條規定，「偽造、變造、湮滅或隱匿關係他人刑事被告案件之證據，或使用偽造、變造之證據者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」此條文明定是針對湮滅「他人」被告案件證據，也就是湮滅別人案件的證據才會受處罰，若是被告對自己案件湮滅證據，或對此教唆他人滅證，因無期待可能性，並不受處罰。

因此，高虹安教唆陳奐宇、黃鈴惠湮滅案件證據的行為，並不構成犯罪；至於陳奐宇也是同案被告，他若照做也無刑責。此外，黃鈴惠部分，她在全案為證人身分，據悉，黃並未依高虹安指示刪除訊息或銷毀電腦，因此台北地檢署針對此部分並未另分案偵辦。

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