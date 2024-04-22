台東狼師性侵女學生判4年！獲模範青年遭撤獎

性侵示意圖。（情境照）

2024/04/22 19:59

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名曾任國中教師的男子，在因性侵女學生被法院判處4年有期徒刑後，今年還能成為該鄉的模範青年。但對女學生伸狼爪的過往仍留在村民心中，當時消息一出幾乎許多村民紛紛在臉書以「性侵犯」內文洗版，最後還是打到1999縣民服務專線，逼得公所直接撤獎。

公所表示，有鑑於男子在風災時熱心協助地方，才由村長提名並獲選為優秀青年。但村民表示，這位老師「連選舉都攪和！」完全不像犯錯後會想躲起來，但最離譜的還是村長竟然提名他為優秀青年，「太離譜了！好歹考慮一下人品吧！」、「知錯能改是好事，但村長你太快原諒了！甚至還（提名）頒獎」

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判決書指出，被害女學生當年滿14歲、未滿16歲，事件會曝光係因該國中音樂課時，老師說到音樂家蕭邦與他的老師喬治‧桑師生戀時，班上學生開始鼓譟，並以頭、眼神示意女學生方向，還有提到乾女兒、乾妹妹，更將名詞變成動詞為幹女兒、幹妹妹。

判決書指出，這名老師與女學生住家離學校為同一方向，因此藉口載其返家路上對其性侵。老師雖反駁，是因為自己對其課業要求嚴格卻被女學生反擊，才將她反折手臂，未料女學生竟嗆「你完蛋了！我要告訴別人。」想不到隔天自己就被停職。

但承審法官發現，女學生連老師如何加害自己、在哪座橋下發生關係、事後如何處理都描述得清楚，判定並非捏造，甚至師生間互傳訊息都以「爸比」、「死小孩」戲稱。就算假日期間，這名老師還傳訊問學生「要看帥哥嗎？」、「要看年輕的還是幼齒的」，但傳來的照片為老師本人照片，認為二人關係已非一般。

而女學生提及老師對自己感情上的承諾、被問及是否喜歡老師更是潸然淚下，顯見這名老師利用學生愛慕之情進行性侵犯行，因此對其做出有期徒刑4年判決。

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