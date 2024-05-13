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台南婦人猛甩巴掌10多下！女童被打到站不穩 警方要查

一名女童在台南東區崇德市場遭婦人連呼十幾次耳光，旁人怒指這樣是犯法的要報警！（圖：取自網路社會事新聞影音）

一名女童在台南東區崇德市場遭婦人連呼十幾次耳光，旁人怒指這樣是犯法的要報警！（圖：取自網路社會事新聞影音）

2024/05/13 12:49

〔記者王俊忠／台南報導〕一名女童於12日母親節與家人到台南東區崇德市場逛街，疑似不聽家長的話，家長竟在大庭廣眾下對女童呼賞巴掌，女童無力反抗、站在原地挨打，還被打到人都站不穩。有網友把影片PO上網，引發熱議。警方表示，尚未接到報案，會調閱監視器追查，依法處理。

影片中可聽到一旁民眾說「不可以打啦，這犯法的」；PO文者指女童被家長打10幾下，引起民眾圍觀怒稱要報警。

案發地的台南東區公有崇德市場，是台南東區知名的早市場，平日營業時間人聲鼎沸。這家長打女童耳光的影片被PO上網後，許多網友憤怒留言批評家長不該這麼打孩子，「這樣甩小孩耳光，耳膜可能會破裂、受傷，應該報警」；「沒本事教養就不要生，女童恐會留下恐懼陰影啊！」

市場轄區的南市警一分局對此表示，警方在網路上發現5月12日上午在東區崇德市場內，有婦人對小孩打耳光情事，分局雖未接獲報案，但會積極調閱市場周邊相關監視器影像，全力查明案情。警方呼籲民眾對於兒童少年管教若有不當情事，會涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，查明後會依法開罰，民眾若有發現相關狀況，請即時撥打報案電話110舉報，以保障兒少權益及安全。

一名女童在台南東區崇德市場遭婦人連呼十幾次耳光，旁人怒指這樣是犯法的要報警！（圖：取自網路社會事新聞影音）

一名女童在台南東區崇德市場遭婦人連呼十幾次耳光，旁人怒指這樣是犯法的要報警！（圖：取自網路社會事新聞影音）

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