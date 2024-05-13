台南女童被打到站不穩 警追查是阿嬤失控動手依法處分
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〔記者王俊忠／台南報導〕一名女童於12日母親節與家人到台南東區崇德市場逛街，疑似不聽家長的話，家長竟在大庭廣眾下對女童呼賞巴掌，女童無力反抗、站在原地挨打，還被打到人都站不穩。有網友把影片PO上網，引發熱議。警方表示，經追查已通知涉案的林姓婦人到案說明，她說是孫女不聽話又弄丟外套，一時氣得失控動手打孩子。警方與市府社工已依法做相關處分。
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案發地的台南東區公有崇德市場是知名的早市場，平日營業時間人聲鼎沸。家長打女童耳光的影片被PO上網後，許多網友憤怒留言批評家長不該這麼打孩子。
市場轄區的南市警一分局對此表示，警方在網路上發現5月12日上午在東區崇德市場內，有婦人對小孩打耳光情事，分局雖未接獲報案，但會積極調閱市場周邊相關監視器影像，全力查明案情。警方呼籲民眾對於兒童少年管教若有不當情事，會涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，查明後會依法開罰，民眾若有發現相關狀況，請即時撥打報案電話110舉報，以保障兒少權益及安全。
市府社會局也說，該婦人行為恐已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，目前正與相關機關協尋該名婦人，若查明屬實，將依同法第97條或第102條開罰。該局提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。
警方表示，經追查，今天下午2點許通知涉案的女童長輩到案說明，據了解動手打女童的林姓婦人是女童祖母，她因當時女童不聽話又弄丟外套，一時氣憤失控出手管教，市警一分局依兒童及少年福利與權利保障法第49條進行通報及協助聲請暫時保護令，同時請市府社會局社工到場評估及檢視孩童身體無其他明顯外傷，警方亦當面向林婦約制告誡後，續由社工確認孩童狀況、家庭照顧功能及擬定安全計畫。