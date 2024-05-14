嘉義6旬婦開BMW暴衝洗車場 19歲女員工遭撞飛「卡車底」

一名62歲婦人駕駛一輛BMW在排隊洗車，不料疑似操作失誤，使車輛向前暴衝，撞上一名年僅19歲的加油站員工。（圖擷取自臉「爆廢1公社」）

2024/05/14 23:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣中埔鄉的一間加油站今（14）日上午發生一起意外事故，一名62歲婦人駕駛一輛BMW在排隊洗車，不料疑似操作失誤，使車輛向前暴衝，撞上一名年僅19歲的加油站員工，導致她受困於車底，所幸送醫治療後無生命危險。

一名網友在臉書「爆廢1公社」將事發影片PO出，根據監視器畫面顯示，當時女員工站在白車後方清洗車輛，過沒多久，她身後竟衝出一輛黑色轎車，先將她頂飛後，緊接著撞向白車，而女子重摔在地後，又被捲入車底受困，令一旁兩位員工看傻，畫面相當驚悚。

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據了解，事件發生在中埔鄉大義路附近的一間加油站，消防局獲報後出動人車到場救援，運用救助器材協助脫困，所幸該名19歲女子意識清楚，救出後被送往嘉義聖馬醫院救治。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「誇張！到底怎麼開車的」、「不會開車，就不要出來害人，希望那個妹妹平安無事」、「每天都有這種開車殺人的」、「油門是不會輕踩嗎？」、「台灣步入高齡化社會，越來越多的高齡者過了75歲駕照不繳回還開車在路上跑，年紀大反應變慢又容易受驚嚇，不小心就踩錯油門煞車了，還有一堆手機中毒的，開車也硬要滑手機，不看好像會死一樣」。

加油站員工受困於車底，所幸送醫治療後無生命危險。（圖擷取自臉「爆廢1公社」）

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