遭冒名吸金1500萬 運彩公會理事長要告女理專

何昱奇昨聲明澄清遭冒名吸金。 （何昱奇提供）

2024/04/29 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇，昨在臉書聲明澄清指出，近日突有不認識民眾向他詢問投資事宜，他才驚覺被冒名並以開彩券行為由招攬投資吸金，保守初估有超過廿位民眾上當，被騙金額逾一千五百萬元，已查出冒名者身分，除將正式提告，也呼籲民眾不要再被騙。

何昱奇呼籲民眾勿被騙

何昱奇表示，該名冒名者是女性，目前是保險經紀人及理專，因與其妻子認識，可能認為有利可圖，至少在兩年間持續向保險客戶或友人遊說，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行，且為了取信他人，她還偽刻印章，製作偽造運彩公會授權合約書跟印章，騙取投資吸金。

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而這些投資人原本每月都會收到固定的「投資分紅」獲利，但近日該名女子突然失聯，因此找上他查證，由於他每天不是在公會、就是在彩券行，臉書或粉專也都經常有互動，但這些人投資前都未曾向他求證，他也是三天前才驚覺竟有此事。

何說，他透過管道連絡上該名女子質問此事，對方雖承認有這些行為但強調正在處理中，該退款給投資人的款項一定會依約定退還，但事實卻是使出拖延戰術，並未付諸行動，也說不出所騙取金錢流向何處，初估包括汽車材料業者、美甲工作者在內的被害民眾超過廿人，被騙金額逾一千五百萬元。

目前運彩公會已經委託律師蒐證，今天（廿九日）將向調查單位提出檢舉，並聯合所有被害人提告。

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