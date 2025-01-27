台鐵電纜被剪 銅鑼段列車延誤、平交道一度封閉

銅鑼鄉樟樹平交道也連帶因號誌故障無法正常運作，平交道柵欄放下。 （圖由警方提供）

2025/01/27 14:29

首次上稿 13:46

更新時間 14:29

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕時值除夕返鄉之際，台鐵苗栗銅鑼站今（27）日一早發生號誌故障情形，經派員巡查，發現銅鑼鄉九湖口路段有電纜線被偷剪，造成南北各列車誤點，平交道封閉，引發民怨。對此，台鐵人員全力搶修中，鐵路警察局台中分局苗栗派出所也受理積極偵辦中。

台鐵公司說明，今（27）日5點28分起銅鑼站南東、南西軌道電路故障，經號誌單位查修後回報K152+300處電纜線被剪斷約50公尺，即時起銅鑼=三義間改複線運轉行車。後續因號誌單位搶修需要及確保行車安全的考量下，11點10分起苗栗=銅鑼間改複線運轉開關運轉，11點16分起銅鑼=三義間改由通信式行車，行經苗栗=三義間列車平均延誤15～20分鐘，並於下午1點45分恢復正常行車。

台鐵銅鑼站方表示，一早5點多發現號誌異常，派員巡查，於上午7點多發現銅鑼鄉九湖口路段有電纜線被剪斷，隨即回報並通報鐵路警察。目前仍在搶修中。

受電纜被剪影響，銅鑼鄉樟樹平交道也連帶因號誌故障無法正常運作，平交道柵欄放下。在地民眾也在臉書社團發文「銅鑼平交道發生故障，目前警察去處理請大繞路」。

臉書「合鐵事故通報平台」發文，「因銅鑼車站電線遭竊導致號誌設備異常，部分列車有所延遲，請留意列車資訊看板」。因善化車站至新市車站間異物纏繞電車線導致電力設備異常，雙線不通，列車有所延遲；瑞芳車站至三貂嶺車站間，因電車線電力設備異常，也造成部分列車有所延遲，引發網友罵聲連連。

網友批「台鐵今天在拼全台大誤點嗎」、「北中南台鐵都有問題，今天乾脆不要開了，把票退一退。」也有網友留言轉貼「<臺鐵簡訊>05:28起銅鑼站南東、南西軌道電路落下，銅鑼=三義間改複線運轉開關運轉，07:15號誌單位回報K152+300處電纜線被剪斷約50公尺，搶修時間約需4小時，已通報路警、勤指中心及國土安全辦公室」。

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