南橫公路地震降雨落石不斷 延至除夕12點後開放通行

台東縣海端鄉台20線155k+200（栗園路段）落石，預計到明天中午之後才能開放通行。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/27 15:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉台20線155k+200（栗園路段）受近日地震影響，經公路局南分局關山工務段於今日道路朝巡發現邊坡坍方造成雙向道路阻斷，關山工務段派遣廠商機具辦理搶災作業並於今日中午12時完成坍方清除作業後，山區間歇性降雨造成現場仍有落石發生，立即再進行搶修作業，原訂下午3點可搶通後開放通行，但又因持續落石及濃霧影響視線，顧及搶災人員安全暫緩搶修，暫定於明（1/28）日中午12時搶通恢復通行。

關山段保全人員已於管制地點前後兩端佈設交維設施，禁止人車通行，東端開放台20線198k+500~171k（初來至利稻），西端開放台20臨105線0k~37k+600（梅山口至埡口），保全於台20臨105線37k+600（埡口）進行管制禁止通行。

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最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況，請用路人遵守管制規定。

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