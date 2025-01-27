新竹輪胎行縱火凶手哥哥再婚 引小姨子砲轟雙方隔空互槓

新竹市正義輪胎行縱火案被害大嫂的娘家媽媽怒斥前女婿，強調自己小女兒在網路上講的句句屬實，半分都沒有捏造，不怕他告。（資料照，記者黃美珠攝）

2025/01/27 15:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕「新竹輪胎行縱火案」陳彥翔縱火燒死妻子、大嫂8名至親家人，去年二審從死刑改判無期徒刑，引起社會議論，他的胞兄最近再婚，引發受難大嫂胞妹在Threads上發文指陳彥翔胞兄喪妻半年後就交女友，如今再婚，怒轟「我姊的餘生被你弟弟燒光了，真開心你找到了更好的餘生伴侶」，引發網友熱議，也引來男主角提告。

不幸喪身在前述縱火案的陳彥翔大嫂娘家母親受訪說，她小女兒在網路上所言統統都是事實，毫無半分捏造，不需要道歉。陳彥翔胞兄也已經在桃園提告，今天晚上她會陪女兒去製作筆錄，正面對決。

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至於姊夫獲悉小姨子在Threads上的言論後，也用Threads反擊，強調已經報案，要求小姨子今天（27日）12點以前要道歉或說明，否則將提告「加重毀謗罪」。

小姨子隨後也表示「動作好快～剛接到派出所電話說我被他告恐嚇」，還說「謹言慎行！謹言慎行啊」！

姊夫發聲明如下：

1.本人並非公眾人物，網路上所涉及的言論也並非與公共利益有關，所談論的完全只涉及本人的私德，不管這部分是否有經過事實的查證，經與律師商討後，已構成加重毀謗罪，故本人已就網路上相關的文章截圖，若明（27）日1200前未提出道歉或說明，將採取法律途徑提告。

2.網路上的言論中就本人所涉及到的保險金等金錢事務，先前已給予我的保險金，而後本人已故前妻的母親又提起民事訴訟（案號為112年度偵字第17389號）再度索賠，確認為敗訴，若有其他證據，歡迎採取法律途徑提告。

3.律師建議日子本來就是各自生活，沒有義務及必要向大家說明和報告，如有以訛傳訛的情勢，本人定將依法捍衛自身權益，請所有發言的網友謹慎發言。

小姨子也說，為什麼她會突然「開噴」？因為她近日去祭拜姊姊「擲筊」跟亡姊聊了一下，「我問亡姊在嗎？聖筊。知道縱火的陳彥翔沒判死嗎？聖筊。知道陳彥翔胞兄結婚了嗎？陰筊。超氣，妳也是嗎？聖筊。那我可以去網路上罵他嗎？聖筊」。

她說，「信者恆信，反正我是信了，所以腦子一熱就來了，本意還真不是什麼公審」。只是沒用FB、IG都少數真朋友，不想太多負能量，才會選在這個無人熟識的帳號，覺得就算發出來大家當個「瓜」看一看也就過了，她是3C白癡不懂Threads，沒料到一個沒人追蹤的新帳號觸及率這麼高，她不是在愧疚，只是感嘆網路好可怕。

新竹市東大路正義輪胎行2022年6月火災8死，主因是陳彥翔與家人口角後縱火釀禍。（資料照，記者洪美秀攝）

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