刑事局：法院未協請發布林秉文查緝專刊 新北院：警方自行斟酌處理

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

2025/01/14 13:04

〔記者王定傳／台北報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，去年12月因無故不到庭被通緝；有立委質疑，刑事局通緝犯查緝系統中並無林秉文的資料，刑事局昨表示，新北院雖有發布通緝但未協請發布查緝專刊。新北地院今表示，法院已將林秉文的通緝資料傳給警政署，依規定，是否發布查緝專案，應由警政機關自行斟酌處理，並非須由法院發文才可刊登。

刑事局昨表示，新北院至今未曾發文協請刑事局發布要案查緝專刊，因此無法在網站上查詢到林秉文的通緝資料，但不影響其通緝身分；另，林男去年12月27日遭通緝後，警政署「查捕逃犯系統」即有該筆通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況。

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刑事局解釋，發布要案（緊急）查緝專刊是依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序通緝犯，有緊急追緝及告知公眾必要，查緝是類通緝犯具有高度拒捕風險，所以發布專刊協請民眾提供破案線索，並提醒各警察機關注意執勤安全，加強查緝到案。

新北院則表示，法院針對林秉文發布通緝當日，即傳送電子檔及分別寄送通緝書給警政署等單位，請協助緝捕歸案法辦；警政署亦已公布於「查捕逃犯網路公告查詢」平台。

新北院表示，刑事局「重要緊急查緝專案」部分，依警政署訂定的「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」規定，司法機關發布的通緝暨協尋資料，由司法院及法務部每日逕以電子檔傳送警政署，再由警政署資訊室轉錄「查捕逃犯處理系統」資料庫，並由接獲通緝書的警察機關負責線上核校。

另依上述規定，各級警察機關送刊的要案（緊急）查緝專刊暨要案協尋專刊資料，經警政署核定後輸入「查捕逃犯處理系統」，並通報各警察機關轉知逕自警政署「知識網-警政知識庫」中「要案（緊急）查緝專刊」功能及刑事局網站查詢。

新北院強調，法院已將通緝書寄送警政署，並透過司法院傳送系統傳送電子檔，是否登載於「重要緊急查緝專案」，是屬警政機關依上述規定自行斟酌處理，報載需由法院另行發文刑事局才可以刊載，尚有誤會。

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