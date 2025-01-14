不捨鹹粥嬤寒冬擺攤籌錢去中國探孫 伸港鄉長拍胸脯：會幫忙機票旅費

彰化鹹粥嬤寒冬擺攤籌錢要去中國探孫，縣議員賴清美一早去關心。（賴清美提供）

2025/01/14 13:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生73歲阿嬤，一手帶大的19歲黃姓孫子在失聯300多天後證實，因涉及詐騙被拘留在山西公安局，鹹粥嬤就算寒冬清晨賣粥就是要籌旅費去看孫，對此，也讓伸港鄉長黄永欽非常不捨，拍胸脯強調機票旅費都會幫阿嬤想辦法，要讓阿嬤不要為旅費擔心！而海基會也聯絡阿嬤，將於16日下午來阿嬤家談孫子的事。

黄永欽說，鹹粥嬤都是天天一早就在賣粥，得知阿嬤雖然腳不方便，但還是掛念在中國遭拘留的金孫，天天賣粥要籌旅費，大家都懂阿嬤疼孫的心情，所以，他要請阿嬤放心，有關機票或是旅費，只要阿嬤想要去中國探孫，無論是尋求社團或是企業界的協助，身為鄉長就會幫阿嬤完成心願。

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縣議員賴清美表示，阿嬤賣粥已有10多年，每天大約都是5點半開賣，她跟阿嬤說，冬天太冷了，晚一點再賣，阿嬤卻回說，「買的都是老客人，都固定時間買來當早餐」，所以，照樣天天都是清晨4點起床煮粥，5點半開賣。

賴清美說，阿嬤雖然跟兒子同住，由於兒子與媳婦離婚，兒子打零工，養孫的重責大任還是落在阿嬤身上，還好房子是自己的，如果阿嬤能籌到旅費去中國，希望相關單位能夠提供協助。目前已知海基會將派人到阿嬤住處，要跟阿嬤說孫子的事。

縣府社會處表示，鹹粥嬤領有中低老人生活津貼，每月8000元，加上國民年金遺屬年金每月4000元，等於阿嬤每月可領有12000元，阿嬤育有1男4女，目前與兒子同住，兒女都有工作。

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彰化鹹粥嬤寒冬擺攤籌錢要去中國探孫，縣議員賴清美一早去關心。（賴清美提供）

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