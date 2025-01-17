總預算案刪939億創新高 政院籲藍白「懸崖勒馬」

行政院發言人李慧芝。（資料照）

2025/01/17 22:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今審查今年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減939億7500萬元，創下史上新高。行政院發言人李慧芝表示，本次通過的通刪決議，要求總刪減不得低於939億7500萬元，若再加計台電刪減1000億元及其他刪減數，整體將刪減超過2000億元，較113年度299億元，約增1700餘億元，約達6倍，將對國家未來產生全面性衝擊。

立法院國民黨團、民眾黨團所提通刪939億7500萬元提案，包括「媒體政策及業務宣導費」統刪60%；特別費部分統刪60%，其中行政院及所屬、陸委會、原民會、內政部、農業部、數發部、通傳會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除。

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對此，李慧芝表示，今天已通過之部分通案決議部分，行政院確有窒礙難行之處，籲請在野黨立委傾聽民意，懸崖勒馬。本次通過的通刪決議，要求總刪減不得低於939億7500萬元，若再加計台電刪減1000億元及其他刪減數，整體將刪減超過2000億元，較113年度299億元，約增1700餘億元，約達6倍，將嚴重影響政府諸多施政規劃，對國家未來產生全面性的衝擊。

李慧芝說明，諸多通案科目遭非理性大幅刪減，完全不顧及部會政策推動延續性，例如「國外差旅費」及「出國教育訓練費」刪減60％，另數發部等3機關全數刪減：近年政府積極以台灣自身優勢走向世界，持續多元推動科技、人權、文化、醫療公衛、體育外交、性別平等與經濟合作等領域，本刪減恐弱化台灣與國際的連結，無法跟上國際進步的潮流與趨勢。

李慧芝說，「媒體政策及業務宣導費」刪減60％，將弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，例如政府衛生醫療防疫政策、農業食安相關政策等的推動與宣傳都將受影響，甚至遮斷民眾「知的權利」；另反毒、打詐、洗錢防制宣導將完全無法執行，將致治安環境恐嚴重惡化，諸多社會福利措施也無推廣管道，恐讓大眾失去申請的機會。

此外，要求單一廠商得標金額不得超過5％以及採限制性招標金額限縮至各單位年度預算的一成以內，不僅無正當理限縮廠商不得參與機關採購案投標，未來相關政策宣導，如以50萬元預算為例，可能要分別由20家的廠商得標，每標案僅2.5萬元，與現實嚴重脫節。

李慧芝進一步表示，中央各機關及所屬水電費也遭刪減10％，雖排除各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館，但其他諸多直接服務國人的單位如國稅局等，也遭毫無理由的齊頭式通刪，將嚴重影響洽公民眾的權益。

李慧芝更說，報復減列首長特別費刪減60％，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除，有關年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費，恐將受到大幅度地限縮。

李慧芝指出，通刪決議已造成巨大衝擊，另針對各部會尚有大量提案，恐衝擊國安、資安、災防、外交的能量，弱化經濟、科技、農業等領域的發展，並影響人民在社福、醫療、文化、教育、勞動等面向的權益。

李慧芝強調，立法監督行政是憲法賦予的權力，但是監督審查權力的行使，應該建立在福國利民的前提上，要立基在對國家有益的根據上，絕對不是宣洩情緒、甚至報復的工具，籲請在野黨傾聽民意，讓政府順利為人民推動各項政策，促進國家發展，才是人民期盼看到的結果。

他直指，如果立法院持續情緒性、報復性刪減凍結案，行政院將難以推動政策，在迫不得已的情形下，行政院會自力救濟，提出合乎憲政運作的應有作為。

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