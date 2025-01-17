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    吃肉驅動演化優勢？ 研究：300萬年前人類祖先仍吃素

    南方古猿臼齒化石分析模擬圖。（路透）

    南方古猿臼齒化石分析模擬圖。（路透）

    2025/01/17 22:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕飲食中納入肉類，被認為是人類演化的里程碑，可能扮演促進人類大腦容量發展的關鍵角色，不過，科學家一直不了解人類什麼時候開始吃肉。一份16日發表的研究指出，遠古人類祖先「南方古猿（Australopithecus）」幾乎不吃肉，甚至接近純素食，這表示要等到更後期的人種，才開始食用肉類。

    根據《路透》17日報導，德國馬克斯普朗克化學研究所（MPI for Chemistry）和南非金山大學研究團隊，16日在《科學（Science）》期刊發表的這份報告，首次提供直接證據，顯示370萬年前到330萬年前，生活在相當於現今南部非洲的南方古猿，所吃食物絕大多數都是植物，而非原本所推測的大量吃肉。

    研究分析從「人類搖籃」之稱的南非「斯特克芳登洞穴（Sterkfontein Caves）」出土的7名南方古猿人化石，根據其牙齒琺瑯質保留的穩定同位素，推斷飲食內容，並與同時期共存的植食性動物和大型掠食動物牙齒樣本比較。

    報告第一作者、地球化學家呂德克（Tina Lüdecke）在研究團隊發表的新聞稿中指出，牙齒琺瑯質是哺乳動物身體最堅硬的組織，能夠保留動物飲食的同位素指紋長達數百萬年。這7名個體臼齒中的兩種氮同位素14N、15N比例，與吃植物的羚羊等動物一致，而與肉食性掠食動物不同。

    她說，這項研究結果挑戰肉類是南方古猿重要飲食內容的推測，「偶爾吃肉是有可能，就像現代黑猩猩或狒狒等非人類靈長類一樣，但是其飲食主要以植物來源食物為主」，可能包括水果、樹葉，或者其生活的稀樹草原上特定開花植物。

    南方古猿兼具人類和猿類特徵，腦部大小約是現代人的三分之一，比黑猩猩略大，迄今出土的該物種化石，最有名的就是「露西（Lucy）」。

    這項研究發現意味著，吃肉是人類演化更後期的事情。報告共同作者馬丁內斯—賈西亞（Alfredo Martinez-Garcia）說，若研究發現南方古猿大量食用肉類，就可以做出結論，此後的其他人種腦容量擴大，並非是因為從他們開始吃肉。但是研究顯示並非如此。

    呂德克說，關鍵問題還在，「誰先開始吃肉、什麼時候開始的？以及什麼時候開始肉類飲食足以驅動人類型態演進？」他們接下來將擴大收集更多不同種類、時期和地域的人種化石與資料，找出人類開始吃肉的時間和飲食習慣演進，了解吃肉是否帶給人類祖先演化優勢。

    根據化石模擬的南方古猿模樣。（法新社檔案照）

    根據化石模擬的南方古猿模樣。（法新社檔案照）

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