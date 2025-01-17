川普、習近平通話了！自曝談TikTok、芬太尼、貿易、世界和平
美國總統當選人川普（左）說，他已與中國國家主席習近平（右）通電。（路透資料照）
首次上稿 23:14
更新時間 23:38（補充川普貼文截圖）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將於當地時間20日就任，他今（17）日發文說，他已與中國國家主席習近平通電，雙方討論了貿易平衡、TikTok等議題，而他期待與中國合作解決問題。
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川普在台灣時間晚間10點28分於他的社交平台真相社群（Truth Social）PO文說：「我剛與中國國家主席習近平談過話。對中國與美國來說，這是非常良好的一通電話。我期待我們會一同解決眾多問題，且馬上開始。」
川普接著說：「我們討論了貿易平衡、芬太尼（Fentanyl）、TikTok以及其他許多議題。習主席與我會盡全力讓世界更和平、更安全！」
川普將於美國時間1月20日宣誓就職，成為下一任美國總統。據《美聯社》報導，一名不願透露姓名的美國官員說，雖然美國針對短影音平台TikTok的禁令將在19日生效，但現任總統拜登（Joe Biden）會把這個問題留給川普處理。
川普在晚間10點多於社交平台PO文，自爆剛與習近平通話。（翻攝社交平台「真相社群（Truth Social）」）