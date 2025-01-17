1/17 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台中

1月17日開獎的第114000015期今彩539頭獎開出1注；第114000005期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/17 22:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月17日開獎的的第114000015期今彩539頭獎開出1注，由台中市霧峰區北柳里四德路449號1樓的「金銀島彩券行」開出，第114000005期大樂透頭獎則摃龜。

第114000005期大樂透中獎號碼「11、18、32、39、44、49。特別號：46」，頭獎摃龜；二獎1注中獎，可得992萬1822元；參獎共40注中獎，每注可得7萬3521元；肆獎共134注中獎，每注可得1萬4108元；伍獎共2422注中獎，每注可得2000元；陸獎共3387注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2685注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3686注中獎，每注可得400元。

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第114000005期49樂合彩中獎號碼為「11、18、32、39、44、49」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3055注中獎，每注可得1250元。

第114000015期今彩539中獎號碼為「04、07、08、24、26」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共261注中獎，每注可得2萬元；參獎共8007注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7005注中獎，每注可得50元。

第114000015期39樂合彩中獎號碼為「04、07、08、24、26」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2929注中獎，每注可得1125元。

第114000015期3星彩中獎號碼為「797」，壹獎共97注中獎，每注可得5000元。

第114000015期4星彩中獎號碼為「9512」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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