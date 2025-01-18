隱瞞4年！美國女教師性侵男學生產子 被揭露竟靠「這張臉」

小學女教師凱倫。（擷取自X）

2025/01/18 00:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州小學女教師凱倫（Laura Caron）涉性侵年僅11歲的男學生，並於2019年產下一名孩子。案件隱瞞多年，直到去年12月，被害男學生的父親發現這名孩子的長相，竟與自己及兒子極為相似，才揭發這起醜聞。凱倫已被逮捕並羈押，等待司法審判。

綜合外媒報導，凱倫自2016年起，便經常利用職務之便接近受害男學生，並與其兄妹建立親密的生活關係。當時，由於男學生家長與凱倫關係良好，認為她值得信賴，甚至允許孩子們在凱倫家中過夜，然而沒想到，這卻成為悲劇的開端。

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警方調查發現，凱倫在長達4年的時間內，多次性侵這名男學生，甚至有證據顯示，男學生的妹妹曾發現哥哥原本應該和她睡在同一間房間，但早上醒來時卻出現在凱倫的床上；之後男學生甚至主動向妹妹坦承，孩子的生父就是他。

更令人震驚的是，當凱倫於2019年生下孩子時，受害男學生才13歲，而凱倫則為28歲。這段不倫關係的真相直到男學生的父親在社交平台上，注意到孩子的外貌後才浮出水面，隨後警方展開追查，將凱倫逮捕歸案。

目前，凱倫面臨多項性侵及危害兒童福祉罪名指控，並不得保釋。當地檢警表示，教師是學生的守護者與榜樣，但凱倫的行徑不僅踐踏了師生間應有的信任，更是對社會倫理的嚴重挑戰，檢方強調將全力調查，避免此類悲劇再次發生。

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