英勇警犬！嗅到槍殺副警長逃犯 勇撲抓人中2槍

2025/01/18 00:08

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦法警局(US Marshals Service)一場驚心動魄的追捕殺警凶嫌行動中,警犬嗅到嫌犯躲在大垃圾桶中後,慘遭連開兩槍,員警們奮勇救出汪同事,送醫後目前情況穩定。

根據《每日郵報》報導,事件發生於15日,德州巴西里亞郡(Brazoria County)警長辦公室的副警長瓦爾加斯(Jesus Vargas)與美國法警暴力罪犯任務小組聯手緝捕嫌犯戴維斯(Sean Christopher Davis),不料,嫌犯在購物中心停車場開槍,副警長瓦爾加斯頭部被打中,不幸殉職。凶嫌戴維斯開車逃逸,警方展開大追捕。

經過6小時搜尋,美國法警隊上年僅1歲半的比利時馬利諾犬「洛基(Rocky)」發現嫌犯躲在室外的箱型大垃圾桶內,多次向隊員示警,牠英勇跳進垃圾桶,凶嫌戴維斯向牠開了至少2槍。警方隨即回擊,雙方交火中,一名警員受傷,戴維斯則被當場擊斃。

現場警員合力迅速將中槍的洛基抬到停車場空地初步治療,呼叫德州公共安全局(DPS)直升機緊急將牠送到動物醫院搶救。據悉,洛基目前情況穩定,預計能完全康復,馴犬員將全程陪伴牠到康復出院。

美國法警局說,「無論是炸彈、毒品還是救援,這些警犬無所不能,牠們是我們的一員,對社區貢獻卓著。」美國法警局長奧康納(T. Michael O'Connor)也讚揚洛基的英勇行為,「大家必須了解,這次行動中,警犬洛基拯救了生命。如果不是牠的及時介入,可能會有更多人受傷。」

「K-9」這個名稱源自於英文「canine」,意思是狗類。這一術語將「canine」中的「c」和「nine」聽起來類似的發音結合而來。K-9警犬是訓練有素的執法犬,專門協助警察處理各種危險和複雜的任務,包括追蹤嫌犯、搜尋毒品或爆炸物,以及保護警員的安全。這些警犬通常與警員配合,成為警方的重要隊伍成員,無論是在執行日常任務還是處理高風險情境時,都發揮著不可或缺的作用。

K-9 Rocky continues to recover after being shot yesterday in southwest Houston. Rocky was shot by the man who investigators say killed Brazoria Co. Deputy Jesus Vargas. The K-9 officer was shot when he found the suspect in a dumpster.



Rocky's handler stayed overnight at the… pic.twitter.com/uKgFjKw0At