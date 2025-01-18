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    英勇警犬！嗅到槍殺副警長逃犯 勇撲抓人中2槍

    英勇警犬洛基（Rocky）嗅到殺警嫌犯藏身大垃圾桶內，跳進去遭連開兩槍，員警合力救出送醫。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    英勇警犬洛基（Rocky）嗅到殺警嫌犯藏身大垃圾桶內，跳進去遭連開兩槍，員警合力救出送醫。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/18 00:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法警局（US Marshals Service）一場驚心動魄的追捕殺警凶嫌行動中，警犬嗅到嫌犯躲在大垃圾桶中後，慘遭連開兩槍，員警們奮勇救出汪同事，送醫後目前情況穩定。

    根據《每日郵報》報導，事件發生於15日，德州巴西里亞郡（Brazoria County）警長辦公室的副警長瓦爾加斯（Jesus Vargas）與美國法警暴力罪犯任務小組聯手緝捕嫌犯戴維斯（Sean Christopher Davis），不料，嫌犯在購物中心停車場開槍，副警長瓦爾加斯頭部被打中，不幸殉職。凶嫌戴維斯開車逃逸，警方展開大追捕。

    經過6小時搜尋，美國法警隊上年僅1歲半的比利時馬利諾犬「洛基（Rocky）」發現嫌犯躲在室外的箱型大垃圾桶內，多次向隊員示警，牠英勇跳進垃圾桶，凶嫌戴維斯向牠開了至少2槍。警方隨即回擊，雙方交火中，一名警員受傷，戴維斯則被當場擊斃。

    現場警員合力迅速將中槍的洛基抬到停車場空地初步治療，呼叫德州公共安全局（DPS）直升機緊急將牠送到動物醫院搶救。據悉，洛基目前情況穩定，預計能完全康復，馴犬員將全程陪伴牠到康復出院。

    美國法警局說，「無論是炸彈、毒品還是救援，這些警犬無所不能，牠們是我們的一員，對社區貢獻卓著。」美國法警局長奧康納（T. Michael O'Connor）也讚揚洛基的英勇行為，「大家必須了解，這次行動中，警犬洛基拯救了生命。如果不是牠的及時介入，可能會有更多人受傷。」

    「K-9」這個名稱源自於英文「canine」，意思是狗類。這一術語將「canine」中的「c」和「nine」聽起來類似的發音結合而來。K-9警犬是訓練有素的執法犬，專門協助警察處理各種危險和複雜的任務，包括追蹤嫌犯、搜尋毒品或爆炸物，以及保護警員的安全。這些警犬通常與警員配合，成為警方的重要隊伍成員，無論是在執行日常任務還是處理高風險情境時，都發揮著不可或缺的作用。

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