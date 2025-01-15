國民黨批Taiwan Plus刪公視23億預算 吳沛憶：刪錯預算讓公視關台

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/01/15 19:32

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團今（15日）起密集協商114年度總預算，國民黨團提案全數刪除文化部補助公視23億的預算。民進黨立委吳沛憶指出，國民黨刪錯項目，「Taiwan Plus的主要經費根本不是編在這項」，另也點出亂砍預算將造成3項後患，實質上就是要公視關台。

國民黨團提案指出，公視經營的英語頻道Taiwan Plus去年報導美國總統大選時，將川普稱為「重刑犯」而引發重大爭議，丟盡台灣顏面，甚且留有後續之國安危機。國民黨立委柯志恩細數公視爭議：不願謙卑面對《聽海湧》竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議，公視台語台小編以政治哏大酸在野政治人物的誇張行徑，還爆出員工私吞公款長達3年卻只記「大過」了事等。

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吳沛憶表示，國民黨把公視23億元全砍光，實質上就是要公視關台，這將重創台灣的影視產業，連兒少節目都無法倖免；她指出，國民黨把公視預算砍光，整份提案約650字，裡面有3分之1的篇幅在批評Taiwan Plus，可是Taiwan Plus的主要經費根本不是編在這項，「沒做功課還通篇亂講，這種立委品質真的要當掉！」

吳沛憶說明，國民黨亂砍預算造成3項後患，第一，無數影視工作者的經費將斷頭，因為公視有4分之3預算用在節目製作；第二，剛開台的兒少頻道「小公視」6億元被國民黨提案全刪，播出26年的水果奶奶可能會失業；第三，政府為促進文化平權要求公視製作「手語新聞」，也將無法製作。

「刪掉23億形同要公視關台」，吳沛憶說，公視曾參與製作許多受歡迎的戲劇，像是「俗女養成記」、「我們與惡的距離」、「做工的人」，也是在公視的開路下，「通靈少女」成為台灣首部登上HBO的電視劇。她批評，扼殺這些優質的本土內容，國民黨已為政治殺紅眼，形同文化殺手。

民進黨立委郭昱晴表示，Taiwan Plus才成立3年，好不容易慢慢做出成績，讓CNN、BBC、NHK、Bloomberg、半島電視台等國際媒體皆有引用；她也說，國民黨大筆一揮，刪除公視23億的預算，無非就是要公視直接關台，影響所有優質的節目包括戲劇、小公視，還有所有在公視影視從業人員的生計，「這筆帳該算在誰的頭上，請大家銘記在心！」

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