27歲火舞特技演員遭詐騙赴泰失聯 台泰合作救出下午搭機返台

台灣火舞表演者謝岳鵬（左）2024年底遭騙至緬甸詐騙園區，在台灣警方和泰國警方積極合作下，14日早上搭機返回台灣。（中央社）

2025/01/14 13:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節搭機前往泰國曼谷工作，不料在高雄的家人接到謝男聯繫說「需付贖金才能返家」，家人驚覺謝男遭到詐騙，去年12月26日向警方報案，據知，在台灣外交人員和泰國警方聯手合作下，謝岳鵬今凌晨安全抵達曼谷，預計下午搭機返台。

據了解，謝男家人曾接到謝男網路通訊電話，說需支付數萬元美金才能返家，家屬得知謝男遭詐騙，向高雄警方報案，由於謝住桃園，後轉到桃園楊梅警分局調查，楊梅分局當時表示，經查謝男已於去年12月出境，依相關規定進行重大刑案通報，另函請外交部協尋謝男。

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據指出，謝男是被帶往緬甸某園區，經刑事局與移民署駐泰聯絡官與泰國警方，加上當地救援團體積極奔走，謝男昨天終於被放出來，立即向家屬報平安，並連夜從緬甸驅車回到曼谷，當地警方有替他作筆錄釐清事發經過，謝男預計今天下午3時許抵達桃園機場。

謝男回來後先會返家，桃園警方會等他稍休息後，再詢問他事發經過。

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