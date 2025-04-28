國民黨北市黨部主委原由張延廷代理 不到10分鐘黨中央改派戴錫欽

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因幽靈連署案被收押，黨中央宣布由台北市議會議長戴錫欽代理職務。（取自戴錫欽臉書）

2025/04/28 16:09

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市5席立委罷免案連署收件數都已經超過二階的門檻，國民黨台北市主委黃呂錦茹被收押禁見中，傳出藍營基層陷入無人領導、操盤的集體焦慮；台北市黨部今（28）日下午發布由副主委張延廷代理，不到10分鐘又通知：「黨中央通知，由議長戴錫欽代理主委職務」。

戴錫欽受訪時表示，上午跟黨主席朱立倫通過電話，彼此交換意見，主要是在這個關鍵階段，不能群龍無首，現階段黨中央會做最好的安排，彼此有共識都相信黃呂跟黨部同仁的清白，都希望他們早日出來領導市黨部；但在這個過渡階段，市黨部必須有相關的運作，特別是因應大罷免的階段，尊重黨中央的規劃跟安排，一切以黨中央宣布為原則。

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至於接任時間，戴錫欽表示，按照一般作業流程，通常是在中常會後是比較好，黨部主委基本上還是黃呂，只是暫時沒辦法領導，在過渡階段應實際需要，由黨中央指派代理主委運作黨務，一切以黨中央宣布為主，可能這兩天或中常會後。

對於接任後如何力抗大罷免？戴錫欽說，目前尚未被宣布接任代理主委，但各黨部本來就有執行長跟其他幹部在運作相關作業；只是不希望現在群龍無首、失去方向，造成基層士氣低落，因此希望黨中央透過適切的安排，讓地方的士氣提升，也避免因政治紛擾或司法追殺，導致相關運作無疾而終。

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