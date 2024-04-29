桌球教練走斑馬線被撞骨折 運將、派遣公司判賠94萬確定

林姓桌球教練走在北市士林區斑馬線上被小黃撞倒骨折，高院更一審改判叫車派遣公司與運將要連帶賠償94萬多元確定。（記者楊國文攝）

2024/04/29 00:18

〔記者楊國文／台北報導〕林姓桌球教練7年前走在北市一處行人穿越道上，遭林姓計程車司機因貿然左轉撞倒骨折，一、二審都判司機須賠償，派遣叫車服務的大都會公司不必連帶賠償，經最高法院廢棄發回更審；高等法院更一審認為，司機和大都會簽訂載客運送媒介契約，每次媒介成功都向司機收費抽佣，對運將具指揮、監督關係，具僱用人關係，改判大都會、司機應連帶賠償教練94萬多元確定。

林姓桌球教練指稱，林姓計程車司機2017年6月6日晚間行經北市士林區一處交叉路口時，竟貿然左轉，將走在斑馬線上欲穿越通河街的他撞倒，導致左側脛骨骨折，無法從事原本桌球教學工作。

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林男主張，林姓司機的計程車車頭、車體印有「M」、「大都會」等大都會公司的圖文標誌，如同有僱傭關係，應依民法第188條規定負起僱用人連帶賠償責任，要求司機、大都會連帶賠償精神慰撫金、勞動力減損、醫藥費等共245萬多元。

大都會辯稱，林姓司機購車後靠行登記在交通公司名下，借用其名義對外營業，雇主應為交通公司。大都會是計程車客運服務業，受司機委託媒介訂約，並收取報酬，並非雇主。

士林地院、高等法院均認定，大都會並非林姓司機的僱主，無連帶賠償責任，高院判司機應賠償94萬多元，經最高法院廢棄發回更審。司機被依過失傷害罪判4月徒刑，可易科罰金定讞。

高院更一審認為，綜觀林車外觀，包括車頂燈、前門、後門與後保險桿等處，有大都會公司名稱「大都會」標章「M」及叫車專線、車隊編號，使民眾認為林姓司機就是大都會的成隊成員，受派遣執行計程車業務，受其監督。

而且，司機於2012年12月和大都會簽訂載客運送媒介契約，約定大都會居間媒介報酬每月1500元，若媒介成功每次支付10元，足以認定大都會對司機具有指揮、監督權，具僱用人關係，改判大都會、司機應連帶賠償林男94萬多元確定。

記者致電大都會公司服務專線並向專人留言，但未獲回電，也未聯繫到委任律師，無法得知對判決的看法。

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