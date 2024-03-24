人氣蛋餅攤前車禍 台中北區小黃、機車碰撞引騷動

一輛計程車與機車今天早上在台中市北區一處路口發生車禍。（民眾提供）

2024/03/24 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處路口今天上午發生車禍，一輛小黃左轉時疑未禮讓直行車，造成另輛機車反應不及發生碰撞，因事故地點剛好就在一家人氣蛋餅攤前，當時巨大碰撞聲一度引起排隊人潮側目，所幸這起車楇僅騎士受輕傷，經就醫無大礙，確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起車禍發生在今天上午8時35分，地點在北區三民路與錦中街口，當時由57歲葉姓運將駕駛的計程車，由興進路沿三民路三段準備左轉錦中街時，與對向另輛由錦南街沿三民路三段往興進路方向直行，由同齡宋男騎乘的機車在路口發生碰撞，計程車右前車頭與機車當場撞個正著，宋男因此連人帶車倒地。

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由於事故地點就在北區一家知名人氣蛋餅攤前路口，該攤因用料豐富、實在，份量足夠，受到許多年輕族群及上班族喜愛，每天一開門，店前就排了長長的人龍，事發當下巨響，也立即引起排隊民眾的注意，一度引起騷動，所幸宋男僅雙腳擦挫傷，經自行就醫後無礙。

警方獲報趕往處理，並將警車停在事故現場後方指揮交通，防止衍生追撞意外，兩造經酒測均無飲酒反應，初判肇因係計程車左轉時，未禮讓直行機車釀禍，至於確實肇事原因尚待交大事故分析鑑定。

一輛計程車與機車今天早上在台中市北區一處路口發生車禍，警車停在事故現場後方，防止事故擴大。（民眾提供）

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