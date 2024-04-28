中醫師古昌文龜山島賞鯨失聯7天 遺體漂流30公里尋獲

監視器畫面拍到中醫師古昌文（左3，黃線條後背包）登船畫面。（資料照，記者蔡昀容翻攝）

2024/04/28 10:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕花蓮慈濟醫院56歲中醫師古昌文21日從宜蘭頭城烏石港搭船到龜山島海域賞鯨豚卻失聯，今天（28日）上午在事發海域南方30公里處的東澳烏岩角外海尋獲遺體，由蘇澳海巡隊巡防艇打撈上船運回南方澳，經家屬確認身分，報請檢方相驗。

蘇澳海巡隊100噸級巡防艇今天上午7點半在東澳烏岩角外海巡邏，發現海面上有具遺體漂浮，隨即打撈上岸，載回南方澳，死者身上有證件，經通知家屬指認，確認是失聯7天的古昌文，遺體隨後載往員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）。

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古昌文21日到宜蘭礁溪雪山溫泉會館開會，告知家人會後到佛光大學附近山區走走，不料竟失去蹤影，家屬隔天向警方報案，搜救人員在佛大山區搜尋多日無所獲，經調閱監視畫面，查出古男當天開完會就獨自搭計程車到烏石港，下午1點搭乘賞鯨船出海。

古男搭乘航班僅有龜山島海域賞鯨豚及繞島行程，並未登島，賞鯨船21日下午3點半返回烏石港，監視畫面中沒有古男下船身影，海巡單位發動海上與岸際搜尋，今天上午找到他的遺體。古男落海後，遺體漂到30公里外的東澳烏岩角外海，落海原因待檢方相驗後進一步釐清。

花蓮慈濟醫院中醫師古昌文21日搭船到龜山島海域賞鯨豚失聯，遺體今天被尋獲。（圖取自花蓮慈濟醫院官網）

蘇澳海巡隊巡防艇在東澳烏岩角外海發現古昌文遺體，打撈上船後載回南方澳漁港。（圖由讀者提供）

古昌文身分確認後，運往員山福園相驗。（圖由讀者提供）

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