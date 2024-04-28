忘帶申請入學服務時數表 媽要小女兒當街下跪被函送

嘉義市一名女子當街叫女兒下跪，引發熱議。（資料照）

2024/04/28 18:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市永安街和新榮路口昨有一名母親在路邊喝叱女兒下跪，照片被民眾拍照在臉書轉傳；嘉義市政府社會處、警方找到母女瞭解狀況，李姓女子是因女兒忘記帶五專申請入學的服務時數申請表，氣得叫女兒跪下，警方將李母依違反兒童及少年福利與權益保障法及強制罪嫌函送法辦，通報社工及家庭暴力防治官。

有民眾昨天下午目擊李女要女兒當街下跪，照片透過「綠豆嘉義人」臉書粉專分享，吸引網友熱議，痛批「太離譜」，還說孩子那麼大了，應給孩子一個尊重。

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目擊民眾表示，聽到騎著機車的媽媽說跪下，就看到一名貌似國、高中女生下車站在路邊沒動作，後來該名媽媽一直罵、還叫她跪下，這名貌似國、高中的女生就跪下去了；許多網友留言「好離譜喔！」「孩子的自尊往哪擺？」「不管孩子做錯什麼事，大庭廣眾下都不該如此」不過仍有網友留言想知道「怎麼了？」有網友認為「媽媽一定很生氣」、「家家有本難念的經」，認為不該隨意下評判。

嘉義市長榮派出所發現此事，經調閱監視器，此案得知是李女騎機車載女兒到該路口發生，通知李女與女兒到案說明，李女表示，女兒將要報名五專入學，卻未帶服務時數申請表，也沒有承認申請表放在學校，也沒有提出解決方式，氣憤之下叫她下跪；女兒並無傷勢，並表示與母親平日關係良好正常，不提告也未申請保護令。

市府社會處則表示，與警方調查找到當事人，李女行為涉犯兒少法及強制罪，將予以接受親職教育，若拒絕裁處3000到3萬元罰鍰。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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