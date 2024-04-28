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首頁　>　社會

男子遭獵槍貫穿腹部不治 死因待檢警調查

台東延平鄉命案現場遺留的獵槍。（記者黃明堂翻攝）

台東延平鄉命案現場遺留的獵槍。（記者黃明堂翻攝）

2024/04/28 17:33

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣延平鄉永康村，中午傳出槍響，53歲邱姓男子倒臥在泰平路住家旁空地，身旁有一把制式獵槍，男子仰臥椅子上，左腹被子彈貫穿，臟器外露，現場就沒有呼吸心跳，被送慈濟關山分院急救，不過還是宣告不治。

台東縣警察局關山分局表示，武陵派出所於下午1點7分獲消防隊轉報，延平鄉武陵村有民眾需要救護。所長邱宏仁隨即到場，發現該戶前院地上有支獵槍，邱男（60年次）腹部中槍，仰臥椅子上且臟器外露。經消防救護人員檢視，已失去生命跡象。

案經關山警察分局偵查隊鑑識人員到場採證，經初步了解，邱男與同居人及妹妹同住，生活單純並未與人結怨，但長期受到病痛所擾。經查該槍枝為分局列管原住民槍枝。該案死亡原因，將報請台東地檢署檢察官刑事相驗，以釐清案情原委。

鄰居說，中午11點多有聽到一聲槍響，大家嚇一大跳，但是也不以為意，不料沒過多久，邱男的同居人發出求救聲，鄰居和里長趕到進行救人。

鄰居說，邱男因鼻煙癌末期多年，平日就情緒不穩，甚至有跟家人交代過，如果倒下就不要救他，不過真正死因還要檢警調查。

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