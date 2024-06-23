羞！彰化公廁「爆乳妹」 超兇 年輕人上廁所不敢正眼瞧

彰化市忠權社區北極宮公廁因「爆乳妹」彩繪爆紅，今天吸引年輕人前來排隊打卡合照，年輕人驚呼「爆乳妹好漂亮，讓他們好害羞」。 （民眾提供）

2024/06/23 19:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市忠權社區北極宮公廁因「爆乳妹」彩繪爆紅，今天（23日）吸引爆滿的年輕人前來排隊打卡合照，年輕人驚呼「爆乳妹好漂亮，讓他們上廁所好害羞」，大家都不好意思正眼瞧。忠權里長林連發表示，廁所就是要清涼，有美女看上去更活潑，上廁所心情會喜悅，今天吸引爆滿年輕人打卡，簡直比真人版女明星還紅。

今天陸續有民眾來到彰化市北極宮內的公廁，看到牆壁上彩繪6名美女都直呼「好美」，其中1名彩繪美女還因為爆乳被外界封為「超兇（胸）」，大家搶著和爆乳美女合影。年輕人說，他們聽說這個廁所有爆乳美女圖，今天特地揪群過來拍照；上廁所時看到這6位美女好害羞，彩繪得好像真人一樣。忠權社區還有很多狗狗彩繪，他們也都分別去朝聖打卡。

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忠權里長林連發表示，「忠權」社區因為諧音「忠犬」，因此發展出一系列狗狗主題的3D彩繪，也成為彰化後火車站的一大賣點，許多社區與旅行團都特別來參觀，更是許多網紅的打卡景點。

林連發表示，這次爆紅的公廁「6美圖」彩繪，讓民眾上廁所時有美女可以欣賞，上廁所時心情會相當喜悅。當初原本要在公廁入口長廊牆面，畫一整排的馬桶與小便斗，但是社區居民覺得這個點子不好，最後就改為6位美女與2隻狗狗，正中央再配上馬桶，讓人一打卡就知道是在廁所。

北極宮的公廁不只有「6美圖」，公廁內的男廁、女廁與無障礙廁所，也都有畫上狗狗彩繪，甚至使用者一抬頭，都可以看到天花板都有狗狗彩繪，讓人在社區走到哪，都可以有「忠犬」彩繪愛相隨。

彰化市忠權社區北極宮公廁「爆乳妹」超兇，今天吸引年輕人前來排隊打卡合照。 （民眾提供）

彰化市忠權社區北極宮公廁外牆彩繪「爆乳妹」與另5位美女圖，消息傳出爆紅。 （民眾提供）

彰化市忠權社區北極宮公廁內小便斗畫有可愛狗狗，讓民眾上廁所時會心一笑。 （民眾提供）

彰化市忠權社區3D彩繪爆紅，今天吸引年輕人前來排隊打卡合照。 （民眾提供）

彰化市忠權社區北極宮3D彩繪爆紅，今天吸引年輕人前來朝聖。 （民眾提供）

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