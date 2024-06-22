彰化好無聊？超猛國中生自告奮勇帶「網紅」導覽 2天破40萬點閱

國中生「阿家」（右）與「小莊」（中）今天去三川紅茶，看到施姓老闆生意忙翻。（記者劉曉欣攝）

2024/06/22 22:11

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爆紅了！彰化忠權社區公廁「爆乳妹」太兇 民眾搶打卡

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路票選最無聊的縣市，彰化縣幾乎都是第1名，但彰安國中應屆畢業生阿家與小莊認為彰化根本不無聊，還自告奮勇帶網紅「孫女」導覽13個景點，影片在YouTube頻道「普通女子 孫女」上架2天，點閱已破40萬。連彰化市長林世賢都說，這兩名學生太厲害，改天來PK一下導覽功力！

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「阿家」與「小莊」剛從彰化市彰安國中畢業，兩人從就讀東芳國小就認識，雖然國中不同班，但常常結伴出遊，感情非常好，「阿家」喜歡自拍影片，「小莊」的興趣是拿相機拍照。

「阿家」說，他有訂閱「普通女子 孫女」的頻道，最喜歡看「孫女」去冷門地點玩，當他知道「孫女」要來彰化拍片，馬上就向「孫女」報名，他已經規劃13個在地景點，要幫「孫女」導覽。

「阿家」說，他是鐵道迷，喜歡追火車，蒐集舊火車票，對於扇型車庫、彰化鐵道宿舍群、戶羽機關車園區都很熟。加上他對彰化市歷史文化有興趣，也以居住的忠權社區3D彩繪為傲，再順便加上自己喜歡的美食與小吃，輕鬆規劃了13個景點。

「阿家」與「小莊」說，拍片過程最好玩的就是，當他們與「孫女」要買老字號三川紅茶，施姓老闆還反問，「這好像『孫女』？」當場「孫女」拚命點頭，至今還記得老闆整個人都呆掉的表情。

而「阿家」與「小莊」幫網紅「孫女」導覽影片，2天流量已破40萬，兩人也都有點嚇到，尤其今天好多人都專程去北極宮廁所跟「爆乳妹」合影打卡，連三川紅茶賣翻天，兩人才驚覺網路的影響力，也很開心讓更多人知道「彰化不無聊」，彰化有很多好玩、好吃的地方，等待大家來尋寶。

「阿家」與「小莊」說，目前上架影片是在畢業前就拍好了，當天足足拍了7個小時，沒想到影片上架，兩人都已經國中畢業了。「小莊」第一志願是彰化高中，「阿家」則是希望能上彰化高中或彰師大附工建築科，對於能夠行銷彰化家鄉，兩人笑著說，「彰化真的很好玩」！彰化市長林世賢說，這兩名學生導覽能力一流，改天見面來PK一下。

「小莊」（左）與「阿家」認為彰化一點都不無聊，能夠導覽彰化，介紹彰化，覺得開心又光榮。（記者劉曉欣攝）

「小莊」（左）與「阿家」認為彰化一點都不無聊。（記者劉曉欣攝）

阿家（左）與小莊導覽彰化市忠權社區特色彩繪，連帶讓廁所的美女圖爆紅。（記者劉曉欣攝）

阿家（左）與小莊導覽彰化市忠權社區特色彩繪。（記者劉曉欣攝）

阿家與小莊連位於彰化市區巷弄間的北門福德祠都導覽到了。（記者劉曉欣攝）

阿家與小莊帶網紅「孫女」吃彰化市陳稜路的糯米炸。（記者劉曉欣攝）

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