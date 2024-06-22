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爆紅了！彰化忠權社區公廁「爆乳妹」太兇 民眾搶打卡

彰化市忠權社區北極宮旁公廁的性感爆乳妹彩繪，吸引許多人來打卡，（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮旁公廁的性感爆乳妹彩繪，吸引許多人來打卡，（記者劉曉欣攝）

2024/06/22 20:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市忠權社區以三D狗狗彩繪聞名，近來北極宮公廁卻因「爆乳妹」彩繪爆紅，各地民眾都搶來打卡。忠權里長林連發表示，因為彰安國中應屆畢業生阿家與小莊，自願幫網紅「孫女」導覽，影片上架後短短2天流量就破40萬，也讓「忠權AI風廁所」吸引民眾來朝聖。

林連發說，「忠權」社區因為諧音「忠犬」，因此發展出一系列狗狗主題的3D彩繪，也成為彰化後火車站的一大賣點，許多社區與旅行團都特別來參觀，更是許多網紅的打卡景點。

林連發表示，這次爆紅的公廁「6美圖」彩繪，跟其它狗狗彩繪相比，知道的人並不多，當初原本要在公廁入口長廊牆面，畫一整排的馬桶與小便斗，但是社區居民覺得這個點子不好，最後就改為6位美女與2隻狗狗，正中央再配上馬桶，讓人一打卡就知道是在廁所。

林連發說，很多人都在問，美女彩繪有沒有用那位偶像當範本來畫，答案是「沒有」。因為，他就尊重設計者與彩繪者，反正美女圖人人都愛看，性感小露酥胸，民眾也認為OK啦！

林連發說，北極宮的公廁不只有「6美圖」，公廁內的男廁、女廁與無障礙廁所，也都有畫上狗狗彩繪，甚至使用者一抬頭，都可以看到天花板都有狗狗彩繪，讓人在社區走到哪，都可以有「忠犬」彩繪愛相隨。

彰化市忠權社區北極宮旁公廁入口的長廊牆面，畫有性感爆乳妹彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮旁公廁入口的長廊牆面，畫有性感爆乳妹彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁裡頭，可以見到栩栩如生的狗狗彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁裡頭，可以見到栩栩如生的狗狗彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁，栩栩如生的狗狗彩繪。（記者劉曉欣攝）

彰化市忠權社區北極宮的公廁，栩栩如生的狗狗彩繪。（記者劉曉欣攝）

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