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彩繪妝點加持 左鎮公有市場找回新活力

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

2024/06/18 16:10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區公有零售市場建於50、60年代，在地青年賴政達串聯當地民眾，參與台南市綠社區培力計畫，一起彩繪左鎮的日出印象、產業特色、地景地貌等主題，妝點市場天花板，讓老市場成為新亮點。

在地青年賴政達表示，過去的市場空間色調偏昏暗，改造後呈現溫暖明亮的色系，天花板上並裝飾繪有左鎮各種在地特色的彩繪壓克力，例如左鎮的百年教會與傳統廟宇、月桃及芒果等產業等，動員超過百人接力彩繪完成，參與的人包括在地長者及年輕人，另外還有竹編的燈，後方牆壁也修繕成大型外型投影牆，將左鎮公有零售市場打造成為大型的裝置藝術空間。

賴政達說，未來不僅在地方舉辦遊程時，可運用市場的空間接待遊客，也會不定期舉辦特色市集，年底也會配合在地的惡地藝術推出一連串活動，讓大家看見左鎮多元的樣貌。

左鎮區長余基吉表示，期望這些在地居民共同打造的空間，能帶給左鎮不同的新亮點。

都發局表示，台南綠培力環境與空間營造，透過地方社區永續行動倡議，運用地方設計手法，挖掘出地方的價值和獨特魅力，強化在地認同感，盼能讓在地生活文化賦予環境空間新的價值與樣貌。

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區公有零售市場，以在地特色元素重新妝點，讓老市場有了新活力。（記者劉婉君攝）

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