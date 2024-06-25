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屏東迎王正科年！環島車隊返抵東隆宮 周春米感動拭淚

周春米感動拭淚。（記者陳彥廷攝）

周春米感動拭淚。（記者陳彥廷攝）

2024/06/25 20:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕環島7天的「屏東迎王、千里騎福」車隊今天平安抵達東港東隆宮，縣長周春米特別到場迎接，除感動拭淚，並帶領眾人向溫王爺焚香，感謝一路平安。

一手催生環島行的大鵬灣觀光產業聯盟（簡稱大聯盟）總幹事徐鳴懋，今年還將2名女兒帶進騎鐵馬隊，由於兩人分別要從國小、國中畢業，笑稱是「畢業旅行！」。

「終於回來了！」祈福車隊今天中午凱旋歸來抵達東隆宮，沿途受到鄉親英雄式的歡迎，鄉親尖叫歡呼聲、鞭炮聲接續不斷，場面熱鬧，縣長周春米、立法委員徐富癸、東港東隆宮董事長潘慶士等地方民意代表也共同與會，虔誠向溫王爺焚香感謝千里騎福活動一路平安。

縣長周春米到東隆宮的黃金牌樓下和騎士擊掌，感謝屏東的青年子弟行銷屏東迎王文化的努力，周春米說，經大聯盟集結東港、小琉球與南州13位青年，以及20多位大鵬灣觀光產業聯盟成員響應行動，看見東港的孩子們站出來，不畏豔陽且十分虔敬的熱血毅力感到相當感動，謝謝王爺的庇護，讓勇者騎士們一路平安回屏東，讓大家看到屏東在地、年輕、團結的力量。

周春米說，迎王深植在東港、南州與小琉球的每位村民心中，屏東迎王不僅是世界級資產，更是屏東百年來的文化，謝謝大鵬灣產業聯盟今年延續熱血發起「千里騎福」活動，以單車環島的方式，將東港迎王平安祭典帶到全台灣，同時號召旅外鄉親與學子一起回家，將重要的無形文化資產世世代代永續傳承。

徐鳴懋在6年前就以信徒的身分，號召另外2名在地青年騎腳踏車環島，今年已成長到13人，他還帶2名女兒全都投入，年紀最小的12歲徐維妡說，7天6夜的環島過程中雖然很累，但大家透過互相扶持與合作，順利完成環台旅行，在環島期間也發生許多感動的事，包含熱情民眾的加油打氣，以及來自屏東鄉親的鼓勵，謝謝大家的支持，也歡迎大家一起回東港迎王。

徐鳴懋進入黃金牌樓的瞬間，仍是掩不住開心與欣慰而眼眶泛紅，他說，首次3人、第二次8人如今更達13人，期待每年都有越來越多人參與，這不僅是我們的初衷更是大家所期待的，希望世世代代的子孫們，都能將迎王文化持續傳承下去，讓世界看見屏東。

三年一科甲辰科迎王平安祭典即將於9月登場，本科舉辦時間小琉球三隆宮9月3日至9日打頭陣，接續東港東隆宮於9月28日至10月5日登場，南州溪洲代天府將在11月13日至18日壓軸，邀請大家相約來屏東參加迎王平安祭典。

迎王環島祈福車隊今天返抵東隆宮，周春米帶領向溫王爺祈福。（記者陳彥廷攝）

迎王環島祈福車隊今天返抵東隆宮，周春米帶領向溫王爺祈福。（記者陳彥廷攝）

周春米和每位騎士擊掌。（記者陳彥廷攝）

周春米和每位騎士擊掌。（記者陳彥廷攝）

周春米和徐維妡。（記者陳彥廷攝）

周春米和徐維妡。（記者陳彥廷攝）

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