台中新光三越氣爆 消防署：現場工人聞到瓦斯味後20分鐘爆炸

台中新光三越昨天中午11點半左右發生氣爆釀4死34傷。（民眾提供）

2025/02/14 17:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越昨天發生氣爆釀4死34傷，行政院長卓榮泰今天到台中聽取氣爆事故救援及應變情形，消防署根據現場人員筆錄簡報指出，氣爆前有現場工人看到廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸，也有機電人員稱有廠商詢問瓦斯管線開關的位置表示要處理瓦斯管線，不久聞到瓦斯味，20分鐘後約11點半就發生爆炸，因此判斷，裝修案與爆炸有相關性。

消防署組長鄭志強向卓榮泰報告指出，新光三越12樓整修工程預計在2月10日到3月12日，1月25日時業者將改裝施工申請寄到台北總公司用印，還未收到，因此也未向消防局申請施工，但工班在10日就進到12樓進行拆除工程。

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鄭志強表示，案件因11樓、12樓進行裝潢拆除工程氣爆，波及9至12樓，初步依據在場人員筆錄調查得知，現場施工人員指昨天10點半看到一個廠商用沙輪機切割瓦斯管線，施作到東北角發生爆炸；某機電工程人員稱，11點10分時某廠商詢問瓦斯管線開關的位置，表示要處理瓦斯管線，聞到瓦斯味後20分鐘，大約11點30分發生爆炸，因此根據相關係人筆錄，判斷裝修案與爆炸有相關性。

鄭志強報告，從新光三越正面北側外觀，也就是東北角的爆炸位置，與關係人證稱為相同方向，建物柱子脫落、帷幕牆都剝落、固定架都損毀。

鄭志強說，台中新光三越是地下6層、地上14層SRC建物，有滅火、警報、廣播、避難、排煙等設備，氣爆完消防設備被破壞，建築結構從11、12樓外牆被破壞，甚至剝落，建物內的樑柱、電梯也受震波影響，因此建築結構、使用安全風險，都要檢視評估。

對此，卓榮泰強調，要釐清事故原因，中央與地方要持續合作，調查清楚才能了解原因，肇因是否未落實相關規範，應要有進一步責任上的處理，不允許第二次的危險傷害發生，要積極督導業者做到。他並感謝第一線警消醫護人員，在中央地方合作下，最快時間讓事件程度有所掌握與處理。

卓榮泰今天在內政部長劉世芳等人陪同下，到台中勞動部勞動力發展署中彰投分署，了解氣爆案件狀況與後續處置，台中市副市長鄭照新、民進黨籍立委何欣純、蔡其昌等人也出席，會後也趕往醫院探視氣爆傷者。

行政院長卓榮泰今天下午到台中聽取氣爆事故救援及應變情形。（記者蔡淑媛攝）

消防署組長鄭志強向卓榮泰報新光三越事故，從現場人員筆錄指氣爆前有工人使用沙輪機切割瓦斯管線、也有人聞到瓦斯味。（記者蔡淑媛翻攝）

台中新光三越百貨昨天中午11點半左右發生氣爆釀4死34傷。（民眾提供）

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