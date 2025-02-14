又查水表！花蓮選委會致電領銜人查對連署 回覆期限僅限1天

花蓮選委會又傳出「查水表」行為，除了致電領銜人確認連署書，要求將查對表列印、簽名並傳真回覆，甚至將回覆期限從3至5天壓縮至1天，造成逾期風險之嫌。（資料照）

2025/02/14 06:26

〔記者李文馨／台北報導〕民團號召罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，花蓮縣府戶政人員日前卻登門、致電查核罷免提議人資料，中選會6日已發函提醒應依法行政，不過12日晚間，花蓮選委會又傳出「查水表」行為，除了致電領銜人確認連署書，要求將查對表列印、簽名並傳真回覆，甚至將回覆期限從3至5天壓縮至1天，造成逾期風險之嫌。

微光團隊表示，13日晚上6時左右，罷傅行動領銜人李美玲接獲花蓮選委會來電，稱有急事要聯絡，需確認連署書是否為本人親簽，選委會隨後傳送PDF檔的查對表，要求領銜人列印、簽名並傳真回覆，為保險起見，他們還寄了一份雙掛號給花蓮選委會。

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微光團隊指出，根據中選會規定，若有「疑問」，僅能以寄送信件方式查對。團隊首先譴責花蓮選委會的查對做法違反規定；其次，疑問應著重於確認連署本人的「意願」，而非連署人的「筆跡」。團隊舉例，過去曾有政黨為了政治利益，使用黨員名冊完成連署書造冊，但由於連署人的簽名筆跡過於相似，選委會寄送查對單核實時，才發現許多連署人已經過世，這就是著名的「死人連署」。

團隊表示，連署書上的資料主要用於證明連署人身分，包含戶籍、身分證字號、生日、姓名等個資，後面則是簽名或蓋章欄位，這與投票時需要出示身分證和印章的情況相似，「身分證是用來核對身分，而且已確認只需印章即可，根本不需要簽字，如果不需要簽名，又如何談得上筆跡比對？」

微光團隊指出，前天國民黨花蓮縣黨部發布的新聞稿，呼籲民眾勿偽造連署文書，他們合理懷疑花蓮選委會此舉是要以「簽名筆跡」不一致為由，試圖將領銜人冠上偽造文書的罪名，進而將花蓮的罷傅行動全部退件。團隊強調，查對連署人的目的是為了確認連署人的正確性與意願，花蓮選委會此舉無非是施壓領銜人、出奧步試圖推翻第一階段連署，「難道是花蓮選委會在懷疑領銜人罷免傅崐萁的決心嗎？」

微光團隊呼籲，請花蓮選委會依法行政，請公務員切勿以身試法，任何不合法的動作都可能違反「選罷法」，若民眾遇到類似事件，請記得錄影存證進行投稿，他們有法律顧問將協助解決這些問題。另也批評，花蓮選委會對領銜人的查對動作，等於是搬石頭砸自己的腳，實在是於法不顧、於理不合。

還原事件時間軸，團隊指出，12日晚間6時，花蓮選委會黎小姐來電，要求查核領銜人在罷免提議書上的簽名，同時要求當天完成簽署並回傳拍照，「這種程序欠缺正式書面通知」；12日晚上，選委會表示「為了周全」，查詢單會在13日寄出，但要求回覆的日期設為同天。

團隊也說，花蓮選委會13日正式掛號寄出查詢單，查詢單日期押12日，並要求13日回覆郵戳為憑，「這種做法壓縮回覆時間，且有造成逾期風險的嫌疑」；當天下午3時，他們參考其他罷團及經驗，查詢單回函一般應有3至5天的期限，但花蓮選委會要求隔日回覆，程序明顯不合常理。

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