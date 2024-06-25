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週三大台北高溫飆37度 各地紫外線爆表

氣象署指出，週三各地大多為多雲到晴，但午後台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率。（資料照）

氣象署指出，週三各地大多為多雲到晴，但午後台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率。（資料照）

2024/06/25 20:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（26日）天氣以多雲到晴為主，台南以北與山區午後要留心雷陣雨等短延時強降雨，各地白天高溫約在36度左右，部分地區更上看37度，外出請多補充水分，並注意防曬。

中央氣象署預報，週三太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有不定時降雨，午後台南以北地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

溫度方面，白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到34至36度，局部近山區或河谷、大台北盆地有可能達到37度左右的高溫，天氣相當炎熱。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週三週四太平洋高壓勢力增強，依然是高溫及午後雷陣雨的天氣型態，但熱對流雲系發展影響的範圍有縮小趨勢，主要的降雨熱區轉移到山區附近，仍然要留意可能有局部較大雨勢影響。

週末太平洋高壓勢力再度減弱，逐漸轉為西南風環境，迎風面中南部地區可能有海上對流雲系發展移入帶來零星短暫陣雨，尤其是早晚時段發生的機率會比較高。午後在台灣本島仍然會有熱對流雷雨，各地山區及中部以北、東半部地區都有降雨機會。

紫外線指數部分，連江縣、澎湖縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣達危險級，其他縣市皆為過量級。

空氣品質方面，26日環境風場為東南風。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週三天氣炎熱，部分地區可能達到37度高溫。（擷取自中央氣象署）

週三天氣炎熱，部分地區可能達到37度高溫。（擷取自中央氣象署）

週三各縣市紫外線指數皆過量，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

週三各縣市紫外線指數皆過量，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週三宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週三宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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