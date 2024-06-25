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開花少收成剩1成！荔枝、龍眼價格高漲 台中警啟動護農勤務

荔枝、龍眼產量少價格高漲，霧峰分局吉峰派出所員警啟動護農勤務，結合民間力量，確保農民辛苦不會白費。（記者陳建志翻攝）

荔枝、龍眼產量少價格高漲，霧峰分局吉峰派出所員警啟動護農勤務，結合民間力量，確保農民辛苦不會白費。（記者陳建志翻攝）

2024/06/25 21:02

〔記者陳建志／台中報導〕目前正是荔枝產季，隨後也將進入龍眼產季，今年受到氣候影響，荔枝開花少讓收成僅剩約1成，在物以稀為貴下，今年1斤荔枝動輒1、200元，甚至有荔枝農拍賣出1公斤520元的歷史天價，為避免荔枝、龍眼成為宵小下手目標，霧峰分局吉峰派出所近日啟動護農勤務，加強山區果園巡邏密度，提高見警率，確保農民的辛勤不被侵害。

荔枝、龍眼今年受到氣候影響，因2月開花期氣溫偏高，造成開花大幅減少，其中荔枝約僅有往年的1成，龍眼雖開花較多，但也僅有3、4成，因產量減少下造成價格高漲，黑葉荔枝1斤可賣到100多元，數量更少的糯米荔枝，更可賣到2、300元。

為避免荔枝、龍眼成為宵小下手目標，霧峰分局吉峰派出所啟動護農勤務，由警方與轄內的守望相助巡守隊、義警、民防等民間力量合作，共同執行犯罪防治工作，加強山區果園的巡邏安全防護。吉峰所副所長李昔恩帶領員警及里長，前往果園與農民進行面對面的聯繫，宣導有效的防竊方法，並即時回應農民的安全需求。

霧峰分局呼籲，若民眾發現任何可疑人車行為，應立即撥打110或派出所聯繫電話通報情況，讓警方可以迅速介入，防止任何可能的犯罪行為，確保農民的努力和收成能安全無虞。

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