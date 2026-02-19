為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    趁連假好天氣玩一波！日夜溫差近10度 下週二半個台灣有雨

    2026/02/19 18:28 記者林志怡／台北報導
    定量降水趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    連假尾聲將迎來連續幾天的好天氣，中央氣象署指出，明天週五（初四）起各地氣溫逐漸回升，今日南部地區就有機會達到27度，北部地區也有20度以上，週末各地更會出現30度左右的氣溫，但日夜溫差可達10度以上。另下週二將有另一波鋒面通過，並有東北季風影響台灣，氣溫短暫下降後，下週四又會再度回暖。

    中央氣象署預報員林定宜指出，明天因中層雲量較多，水氣稍有增加，且因大陸冷高壓出海，台灣周邊風向轉為偏東至東南風，迎風面的東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北北基、中部以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    氣溫方面，明起氣溫持續回升至下週二，但早晚持續偏涼，日夜溫差較大，其中明日夜間清晨氣溫約14至17度，北部、東北部、東部地區白天氣溫約20至23度，中部、東南部約24至25度，南部有機會達到27度。

    週六至下週一期間，中南部白天氣溫可達到30度以上，北部有機會達到29度，但日夜溫差仍可達到10度以上，民眾早出晚歸務必注意保暖。

    下週二晚間有另一波鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，並影響台灣至週三，週四後東北季風就會減弱，氣溫再度回升。

    另明天清晨至上午，中部以北地區有低雲或局部霧影響能見度，民眾交通往返須注意安全。

    鄉鎮日夜溫差示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

