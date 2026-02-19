為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳光復病況持續好轉 家屬：未來還要走更長遠的路

    2026/02/19 19:38 即時新聞／綜合報導
    澎湖縣長陳光復重傷後送往高雄榮總緊急手術，病況持續好轉。（資料照）

    澎湖縣長陳光復重傷後送往高雄榮總緊急手術，病況持續好轉。（資料照）

    澎湖縣長陳光復於17日踩空摔倒，重傷昏迷後送往高雄榮總救治。陳光復的病情近日持續好轉，陳光復家屬今表示，陳光復目前各項生命徵象皆穩定，誠心感激各界關心。

    陳光復於17日大年初一時，疑似因心臟心律不整或視力不好，不慎於澎湖縣文化局演藝廳階梯踩空摔倒，導致後腦勺著地，受到撞擊並失去意識，由於情形緊急，在澎湖的醫院做好基本處理後，後送到高雄榮總，當晚緊急開刀進行腦手術後，人目前尚未恢復意識，但病情已逐漸好轉。

    陳光復家屬今（19）日透過陳光復的臉書發文表示，​這幾天，對他們（陳光復家屬）而言感到相當煎熬，但內心也充滿感激，感謝各界的祈福與關心，每一份心意，都是支撐他們守候陳光復最強大的力量。

    此外，陳光復家屬特別致謝行政院長卓榮泰代表總統賴清德，專程到醫院探視，也對民進黨立委王定宇、高雄市長陳其邁與高雄市議員江瑞鴻表達感激之情，謝謝他們在第一時間主動提供交通與各項後勤協助，讓家屬能沒有後顧之憂地全心守護陳光復。

    「大家都知道，我們家光復是極負責任感的人，他心中最掛念的始終是澎湖的建設與鄉親的福利。現在對他來說，只是意外的短暫休息，未來還要走更長遠的路。再次感謝第一線醫護人員的悉心照顧，也感謝每一位為光復加油的您。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播