陳光復病況持續好轉 家屬：未來還要走更長遠的路

澎湖縣長陳光復重傷後送往高雄榮總緊急手術，病況持續好轉。（資料照）

澎湖縣長陳光復於17日踩空摔倒，重傷昏迷後送往高雄榮總救治。陳光復的病情近日持續好轉，陳光復家屬今表示，陳光復目前各項生命徵象皆穩定，誠心感激各界關心。

陳光復於17日大年初一時，疑似因心臟心律不整或視力不好，不慎於澎湖縣文化局演藝廳階梯踩空摔倒，導致後腦勺著地，受到撞擊並失去意識，由於情形緊急，在澎湖的醫院做好基本處理後，後送到高雄榮總，當晚緊急開刀進行腦手術後，人目前尚未恢復意識，但病情已逐漸好轉。

請繼續往下閱讀...

陳光復家屬今（19）日透過陳光復的臉書發文表示，​這幾天，對他們（陳光復家屬）而言感到相當煎熬，但內心也充滿感激，感謝各界的祈福與關心，每一份心意，都是支撐他們守候陳光復最強大的力量。

此外，陳光復家屬特別致謝行政院長卓榮泰代表總統賴清德，專程到醫院探視，也對民進黨立委王定宇、高雄市長陳其邁與高雄市議員江瑞鴻表達感激之情，謝謝他們在第一時間主動提供交通與各項後勤協助，讓家屬能沒有後顧之憂地全心守護陳光復。

「大家都知道，我們家光復是極負責任感的人，他心中最掛念的始終是澎湖的建設與鄉親的福利。現在對他來說，只是意外的短暫休息，未來還要走更長遠的路。再次感謝第一線醫護人員的悉心照顧，也感謝每一位為光復加油的您。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法