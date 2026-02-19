為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    菲律賓分屍案震驚全國！凶嫌自稱台灣籍 護照疑竄改

    2026/02/19 20:25 中央社
    上銬示意圖。（取自免費圖庫pexels）

    上銬示意圖。（取自免費圖庫pexels）

    菲律賓最近傳出殺人分屍案，警方今天宣布逮捕一名自稱是台籍的凶嫌；刑事局駐菲聯絡官仍在查證凶嫌身分，初步判斷，凶嫌出示的台灣護照似有竄改痕跡，且英文名採取中國漢語拼音。

    藍色塑膠桶裝屍體

    2月15日，有民眾在馬尼拉市華人區附近發現一個藍色塑膠桶，打開赫然發現裡面裝有一具屍體，案件震驚菲律賓。

    警方近日根據監視器畫面，逮捕了一名協助丟棄塑膠桶的華人，但此人聲稱只是提供車輛作運載，並不清楚裡面裝的是什麼。警方日前進入凶嫌的住處時，發現多處有血跡，以及疑似作案工具鋸子和菜刀等，但當時凶嫌已經逃走。

    大馬尼拉地區南警區總部今天發布新聞稿表示，警方今天下午1時30分左右在一家賭場酒店內逮捕32歲王姓凶嫌。

    新聞稿指出，能成功逮捕主嫌，得力於凶嫌同居人、酒店管理層的協助，以及警方多方比對線索與追蹤。

    根據警方公布的資料，凶嫌持中華民國護照，中文名字裡面的「小」字，英譯為Xiao，不符合台灣一般譯法Hsiao。

    刑事局駐菲聯絡官告訴中央社，凶嫌似持有偽造台灣護照，目前正使用犯嫌照片辨識是否確為我國國民及其真實身分，並將前往探視做最後確認。

    受害人是中國籍

    南警區表示，分屍案受害人是英文譯名為Xiangyang的中國籍人士。

    目前凶嫌已被警方羈押，完成偵訊程序後將移交檢察官辦公室。

    南警區警察首長阿爾西奧（Randy Arceo）表示，此案凶手作案手法極其殘暴，必須依法嚴懲，以伸張正義。

    凶嫌犯案動機仍在調查中，但警方稍早推測應是金錢糾紛。

    圖
    圖 圖 圖
