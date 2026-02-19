大年初三走春悲劇！花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆 8歲童不幸溺斃

這艘天鵝船是4人座位，搭乘4大1小疑似為超載。（警方提供）

農曆大年初三花蓮鯉魚潭驚傳天鵝腳踏船翻覆意外，今天下午來自花蓮的鄭姓男子一家5口4大1小搭乘天鵝船，疑似因湖面快艇通過時產生的湧浪造成船隻翻覆，雖然乘客均依照規定穿著救生衣，但8歲童在翻覆後受困船底，被撈起時已經失去氣息，送醫宣告不治。

鄭姓這家人大約下午2點多到鯉魚潭潭北碼頭搭乘腳踏天鵝船，共有4個大人1個小孩，半個多小時後突然發生翻覆意外！本身也經營腳踏船的池南村長說，因翻覆地點距離碼頭有一段距離，他趕到時4個大人已經被附近其他船隻的遊客救起來，小孩子還卡在翻覆船隻下方，他與業者趕快將船隻往上掀，手伸進去裡面拉出男童，但已經沒有呼吸。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長高子翔說，今天下午3點10分獲報，立即出動救護車及船艇前往救援，經了解腳踏船上共有5人，包括前座的男童父母親鄭姓夫妻檔，後座右邊是男童的爺爺、中間是男童姑姑，8歲男童坐在最左邊，發生翻覆後4個大人被附近遊客救起來，但8歲男童遭翻覆船隻覆蓋，消防局趕到時村長及遊客已將男童救起，卻已經失去呼吸心跳，經現場實施心肺復甦術後送往花蓮慈濟醫院急救，傍晚仍宣告不治；至於男童的父母親被救起後有失溫的情況，也被救護車送醫，至於男童的爺爺及姑姑則是自行駕車前往醫院接受檢查。

業者於鯉魚潭經營天鵝腳踏船已經10多年，目前業者是第二代，業者強調，他們是合格營業登記的業者，遊客上船前都有穿上合格救生衣，也有告知遊客盡量不要太靠近岸邊，因為離岸近處容易碰撞石塊造成擱淺，天鵝船翻覆地點在靠近岸邊約20公尺左右，但離碼頭有段距離，懷疑可能是農曆年假期遊客比較多，有鯉魚潭遊湖的快艇通過去發生湧浪，造成船隻意外翻覆。

鯉魚潭風景區是花東縱谷國家風景區管理處管轄範圍，縱管處秘書蔡威平說，目前鯉魚潭的水上腳踏車業者都有合格登記，且業者都須投保無過失意外險，至於船隻到底是4人腳踏船還是5人船，將與相關單位釐清船隻登記資料，有無違反規定或超載將會同相關單位調查釐清。

花蓮鯉魚潭發生天鵝船翻覆，案發後天鵝船被拖回潭北碼頭，警方上船釐清事故原因。（民眾提供）

花蓮鯉魚潭發生天鵝腳踏船翻覆5人溺水，其中8歲男童溺斃。（警方提供）

鯉魚潭天鵝船發生翻覆意外，現場拉封鎖線。（民眾提供）

花蓮鯉魚潭風景區的天鵝船腳踏船，搭乘欣賞美景是經典遊程，多年來未傳出重大意外。（資料照，記者花孟璟攝）

