火車站丟松香油彈燒4車！屏東男還持刀搶超商6000元 遭聲押

蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供）

蔡姓男子昨晚騎機車到林邊火車站高架橋下丟擲自製的松香油彈，引發火勢燒毀4輛汽車，嚇壞附近民眾，犯案過程全被民眾拍下。蔡男縱火後還跑到附近的超商砸站並持刀搶走6000多元。警方據報後，迅速到場將蔡男制伏送辦，所幸未造成人員傷亡，屏東地檢署今天下午偵訊後，認為蔡嫌涉犯強盜與放火罪情節重大，為避免再犯造成危害，向法院聲請羈押。

大年初二晚上9時許，林邊火車站前還有許多民眾往來，蔡男竟公然手持自製的松香油彈，朝高架橋下停放的汽車丟擲，頓時火光大作，嚇壞不少路過民眾，消防隊據報後，隨即到場滅火，所幸火勢已經熄滅，現場共造成4部自小客車及小貨車受損，幸無人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

蔡男縱火後接著跑到附近的超商砸店，並持刀搶劫得手6000多元，警方據報後，立即出動快打部隊，迅速將蔡男制伏送辦，警方初步查知，39歲的蔡男疑與家人爭吵後心情不佳，竟以揮發性極高的松香油裝瓶製成多瓶燃燒彈犯案，嚴重危害公眾安全。

檢察官今天下午訊問後，認為蔡男涉犯刑法放火罪與加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，為確保後續偵查、審判與執行程序的進行，有羈押必要，遂依法向法院聲請羈押，以保障公眾安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法