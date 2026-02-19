獵巫者終成獵物！尹錫悅遭重判 寫下「青瓦臺魔咒」最諷刺一頁

朴槿惠（左）與尹錫悅曾在不同時期登上南韓權力巔峰，兩人後來都因司法風暴成為「青瓦臺魔咒」的代表人物之一。（歐新社資料照）

隨著法槌落下，南韓前總統尹錫悅遭判處無期徒刑。儘管南韓前元首在入獄數年後獲特赦幾成慣例，但這場判決仍具高度象徵意義：這位曾經誓言捍衛憲政秩序的檢察官總統，最終因破壞憲政秩序而淪為階下囚。尹錫悅的落馬，為南韓政壇揮之不去的「青瓦臺魔咒」，增添了極具宿命色彩的一章。

從「總統殺手」到「被審判的總統」

尹錫悅的落馬之所以震撼，在於他曾是這套殘酷遊戲的執行者。根據《法新社》報導回顧，2016年，當時身為王牌檢察官的尹錫悅，是彈劾並拘捕前總統朴槿惠的關鍵推手，親手將這位南韓首位女總統送進監獄，隨後又主導了對另一位前總統李明博的貪腐調查。

誰能料到，僅僅數年後，曾以「公正法治」將前任送進牢房的尹錫悅，自己卻因2024年那場荒腔走板的戒嚴鬧劇，犯下了比貪腐更嚴重的「內亂罪」，面臨比前任更沉重的刑罰。

《法新社》特別撰文盤點了南韓歷任領導人的黑暗命運，指出青瓦臺的主人似乎總難逃悲劇宿命。從1960年代首任總統李承晚因選舉舞弊流亡夏威夷客死異鄉開始，這座權力頂峰就充滿了血腥味。1979年，獨裁強人朴正熙在晚餐席間遭親信情報頭子槍殺，震驚全球；隨後發動政變奪權的全斗煥與盧泰愚，雖然權傾一時，最終也在1996年因叛亂與貪腐罪名雙雙受審，全斗煥甚至一度被判處死刑。

報導進一步指出，即使是民主化後的民選總統，也鮮少能全身而退。自詡清廉的盧武鉉在卸任後因家人涉賄遭調查，最終選擇跳崖輕生，成為南韓進步派心中永遠的痛。隨後上台的李明博與朴槿惠，則接連因貪腐濫權淪為階下囚，兩人合計刑期一度超過30年，直到近年才獲特赦。

尹錫悅今日的判決，再次印證了南韓總統「贏者全拿、輸者全輸」的殘酷政治文化。在這個「帝王式總統制」的國家，卸任或失勢的元首往往失去所有保護傘，成為繼任者清算或司法追訴的目標。尹錫悅曾試圖用戒嚴打破這個循環，卻反讓自己加速墜入這個行之有年的政治絞肉機中，成為這條血色歷史長河中，最新、也最諷刺的祭品。

