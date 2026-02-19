為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    獵巫者終成獵物！尹錫悅遭重判 寫下「青瓦臺魔咒」最諷刺一頁

    2026/02/19 16:05 編譯陳成良／綜合報導
    朴槿惠（左）與尹錫悅曾在不同時期登上南韓權力巔峰，兩人後來都因司法風暴成為「青瓦臺魔咒」的代表人物之一。（歐新社資料照）

    朴槿惠（左）與尹錫悅曾在不同時期登上南韓權力巔峰，兩人後來都因司法風暴成為「青瓦臺魔咒」的代表人物之一。（歐新社資料照）

    隨著法槌落下，南韓前總統尹錫悅遭判處無期徒刑。儘管南韓前元首在入獄數年後獲特赦幾成慣例，但這場判決仍具高度象徵意義：這位曾經誓言捍衛憲政秩序的檢察官總統，最終因破壞憲政秩序而淪為階下囚。尹錫悅的落馬，為南韓政壇揮之不去的「青瓦臺魔咒」，增添了極具宿命色彩的一章。

    從「總統殺手」到「被審判的總統」

    尹錫悅的落馬之所以震撼，在於他曾是這套殘酷遊戲的執行者。根據《法新社》報導回顧，2016年，當時身為王牌檢察官的尹錫悅，是彈劾並拘捕前總統朴槿惠的關鍵推手，親手將這位南韓首位女總統送進監獄，隨後又主導了對另一位前總統李明博的貪腐調查。

    誰能料到，僅僅數年後，曾以「公正法治」將前任送進牢房的尹錫悅，自己卻因2024年那場荒腔走板的戒嚴鬧劇，犯下了比貪腐更嚴重的「內亂罪」，面臨比前任更沉重的刑罰。

    《法新社》特別撰文盤點了南韓歷任領導人的黑暗命運，指出青瓦臺的主人似乎總難逃悲劇宿命。從1960年代首任總統李承晚因選舉舞弊流亡夏威夷客死異鄉開始，這座權力頂峰就充滿了血腥味。1979年，獨裁強人朴正熙在晚餐席間遭親信情報頭子槍殺，震驚全球；隨後發動政變奪權的全斗煥與盧泰愚，雖然權傾一時，最終也在1996年因叛亂與貪腐罪名雙雙受審，全斗煥甚至一度被判處死刑。

    報導進一步指出，即使是民主化後的民選總統，也鮮少能全身而退。自詡清廉的盧武鉉在卸任後因家人涉賄遭調查，最終選擇跳崖輕生，成為南韓進步派心中永遠的痛。隨後上台的李明博與朴槿惠，則接連因貪腐濫權淪為階下囚，兩人合計刑期一度超過30年，直到近年才獲特赦。

    尹錫悅今日的判決，再次印證了南韓總統「贏者全拿、輸者全輸」的殘酷政治文化。在這個「帝王式總統制」的國家，卸任或失勢的元首往往失去所有保護傘，成為繼任者清算或司法追訴的目標。尹錫悅曾試圖用戒嚴打破這個循環，卻反讓自己加速墜入這個行之有年的政治絞肉機中，成為這條血色歷史長河中，最新、也最諷刺的祭品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播