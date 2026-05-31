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    轟聲震動民宅！美東白天火球凌空炸裂 NASA：威力相當300噸TNT

    2026/05/31 09:53 編譯陳成良／綜合報導
    美國東北部上空一顆隕石解體爆炸，NOAA氣象衛星捕捉到爆裂瞬間閃光訊號。NASA估計，其釋放能量相當於約300噸TNT。（圖：NOAA衛星資訊服務）

    美國東北部上空一顆隕石解體爆炸，NOAA氣象衛星捕捉到爆裂瞬間閃光訊號。NASA估計，其釋放能量相當於約300噸TNT。（圖：NOAA衛星資訊服務）

    美國東北部多地30日下午突然傳出巨大聲響，不少居民表示聽到宛如爆炸的轟聲，甚至感覺房屋震動。美國航太總署（NASA）證實，一顆高速隕石當天下午在麻薩諸塞州與新罕布夏州上空解體，釋放能量約相當於300噸黃色炸藥（TNT）。

    根據NASA向《ABC News》提供的說法，這顆被稱為「火球」（fireball）的隕石於當地時間下午2時06分左右進入大氣層，以約每小時7萬5000英里（約12萬公里）的速度飛行，之後在距地面約40英里（約64公里）高空碎裂。NASA表示，解體時釋放的能量約相當於300噸TNT，足以形成大範圍可聽見的爆響。

    美國地質調查局（USGS）隨後表示，當地民眾感受到的震動並非地震，而是疑似由高空隕石爆裂產生的音爆效應。麻州公共安全部門也指出，雖接獲大量通報，但未發現任何公共安全威脅。

    《ABC News》與地方媒體報導指出，社群平台已出現多段影片，有民眾拍下兩次接連傳出的巨大爆響，不少人形容窗戶震動、房屋搖晃，誤以為附近發生爆炸事故。

    此外，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的GOES-19氣象衛星，也在麻州外海上空偵測到與事件時間吻合的閃光訊號。NASA表示，這顆隕石並非任何已知流星雨的一部分，也不是衛星或太空垃圾重返大氣層，而是來自太空的天然天體。

    美國流星協會（American Meteor Society）則接獲來自美國東北部及加拿大部分地區的大量目擊通報，顯示這次火球事件的可見範圍橫跨數百公里。

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