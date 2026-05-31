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    首頁 > 政治

    曾任中共黨政軍機構疑有異常活動 中配申請定居被否決

    2026/05/31 08:16 記者鍾麗華／台北報導
    中配曾在中共黨政軍機構任職還疑有異常活動，申請在台定居遭否決，向行政院提出訴願，但遭駁回。（資料照）

    中配曾在中共黨政軍機構任職還疑有異常活動，申請在台定居遭否決，向行政院提出訴願，但遭駁回。（資料照）

    中國曹姓女子申請在台定居，但內政部審查會認定，曹女曾任職中國河南省新鄉市國有獨資公司，屬中共黨政軍單位，且疑有異常涉中活動，已註記遇案嚴審，因此不予許可；曹女向行政院提出訴願，指她當時工作只是打雜，且在台育有1子，不許可定居有迫害人權之虞，但行政院駁回。

    根據行政院訴願決定書，曹女於2015年2月獲許可來台居留，並獲長期居留證，有效期限至今年7月19日。曹女去年8月申請在台定居，經內政部去年10月召開定居審查會決議，曹女因曾任職中國河南省新鄉市國有獨資公司「河南省新鄉市鐵路處」專員及「河南省新鄉市衛濱區街道辦事處南橋辦事處」主任等職，依相關規定，決議不予許可，且3年內不得再申請。

    曹女主張，她在2009年與洪姓台灣配偶結婚，並於2012年生子，在入境審查時就已據實告知相關職務是2000年間學校畢業時所分配，只是跑腿及購買辦公用品等打雜工作，也順利取得來台居留證。

    曹女強調，她任職的職務不是陸委會93年公告所列示大陸地區機關或團體，且她在台育有1子，如不予許可定居，有迫害人權及違反人倫之虞。

    原處分機關內政部則表示，陸委會93年公告附件是兩岸人民關係條例第33條第2項規定適用範圍的函釋，但這項規定適用對象為台灣地區人民，無涉中國人民。

    內政部指出，陸委會2025年9月函復指出，「河南省新鄉市鐵路處」是由新鄉市人民政府成立的國有獨資公司，「河南省新鄉市衛濱區街道辦事處南橋辦事處」是河南省新鄉市衛濱區轄下的街道辦事處，兩者均屬中共黨政軍單位，因此審查會決議不予許可，並無違法。

    行政院訴願會認為，依曹女於2009年申請依親居留時出具「大陸地區人民在台灣地區居留或定居申請書」經歷欄位內記載，曹女1991年至1996年間在「河南省新鄉市鐵路處」辦公室擔任專員，2001年至2006年間於「河南省新鄉市衛濱區街道辦事處南橋辦事處」擔任主任。

    訴願會表示，曹女曾任職務屬於中共黨政軍單位明確，內政部定居審查會決議，曹女申請定居時未如實申報相關經歷，不許可其定居申請，另曹女疑有異常涉陸活動，已註參遇案嚴審，因此原處分並無不妥。

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