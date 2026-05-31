中共「同根同源」統戰遭李顯龍打臉 綠轟藍：附和「統一」匪夷所思

民進黨中國部表示，中國「同根同源」統戰邏輯近日被新加坡前總理李顯龍狠狠戳破，國內卻還有部分國民黨人士配合喊「統一」，簡直令人匪夷所思。（圖擷取自民進黨中國部臉書）

民進黨中國部今發文表示，中國長期利用「同根同源」等概念，試圖強行把「華人」與「中國人」、「支持中國統一」畫上等號，這套統戰邏輯近日被新加坡前總理李顯龍狠狠戳破「雙方合作是因共同利益、不是因同個族群」；兩岸互不隸屬就是事實現狀，中共不斷用「中華民族」施壓情勒台灣與全世界，國內卻還有部分國民黨人士配合喊「統一」，簡直令人匪夷所思！

民進黨中國部指出，新加坡前總理李顯龍近日訪問中國時，明確表示：「新加坡與中國作為朋友彼此合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為『屬於同個族群』」。這番談話，直接點破中共長期對外統戰最核心的假話——「只要是華人，就應該認同中國；只要有華人血統，就應該接受中國的政治主張。」

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民進黨中國部表示，台灣與中國確實在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源，但中華民國與中華人民共和國互不隸屬也是事實現狀。中共當局不斷使用「同根同源」的民族主義謊言唬弄兩岸關係、施壓台灣與情勒全世界，完全是不正當的作法。

民進黨中國部指出，國際媒體與智庫，早已多次揭露，中國長期利用「同根同源」、「血脈相連」、「中華民族」、「全球華人」等概念，試圖把文化與血緣，強行轉化成對中國的政治認同，包括紐約時報、華盛頓郵報、美國智庫詹姆士頓基金會等都曾揭露其操作模式。

民進黨中國部表示，這套統戰模式，在台灣的力道更強、更直接。近期從「習鄭會」、兩岸媒體峰會，未來到海峽論壇與各類交流場合，中國官員反覆強調「兩岸同屬中華民族」、「兩岸都是中國人」、「民族不可分」等。部分國民黨人士也跟著附和「兩岸都是中國人」、主張共同推動「中華民族偉大復興」，甚至直接配合中國推進「祖國統一」！不僅匪夷所思，更是令人憂心！

民進黨中國部示警，問題在於，中共從來不是單純談文化，而是藉由「同根同源」偷渡政治目的！中共真正想推動的，是把「華人」與「中國人」畫上等號，再把「中國人」與「支持中國統一」畫上等號，最後把北京的政治主張包裝成所有華人都應該接受的「民族大義」！完全是民族主義式的囈語，也是中共統戰最危險的地方！

民進黨中國部強調，台灣與中國之間的交流，應建立在「對等尊嚴」與「互利互惠」基礎上，而不是建立在中國單方面設定的民族政治框架之中。台灣的前途只能由台灣人民自由決定，而不是由北京透過「血緣」、「民族」或「祖先」來強迫台灣人民作決定。中國政府應該正視中華民國存在的事實，停止把兩岸交流當成統戰舞台，並與台灣的民選政府展開務實對話，共同促進兩岸人民的福祉。

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