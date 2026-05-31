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    嫖客崩潰！汐止警逮嬌滴滴泰國賣淫女 竟是40歲「中年大叔」

    2026/05/31 08:59 記者吳昇儒／新北報導
    賣淫的泰籍男子身材高挑，皮膚白皙，看不出來性別與年紀。（記者吳昇儒翻攝）

    賣淫的泰籍男子身材高挑，皮膚白皙，看不出來性別與年紀。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市汐止警分局社后派出所警員日前在知名色情論壇巡邏時，發現有泰籍「女子」疑在轄區內賣淫。27日下午，警方佯裝成嫖客前往消費，見對方不到30歲，身材修長高挑，確定對方收款準備進行性交易時，當場逮人。警方將人帶回詢問時，發現對方竟是男性，且已40歲，詢問後依妨害風化罪嫌移送法辦，並交由專勤隊安置。

    警方調查，泰籍男子Surachai本月19日持觀光簽證來台，與台灣的接頭人碰面後，被安排在汐止地區進行性交易。

    偵辦人員將犯嫌帶回詢問，並查扣現場保險套、潤滑液後，查看其護照，驚覺眼前看似弱不禁風的嬌滴滴女子竟是一名男漢子，且已是40歲中年大叔；經詢問得知，平常均是由總機聯繫雙方，告知服務小姐服務時間後，依消費時長向客人收錢，服務結束後，定期會有集團成員來收款、補充保險套及潤滑液。

    據了解，此次被逮的泰籍男子皮膚雪白，且雙腿修長，性器官也已動手術切除，外觀上與正常女子無異，加上長髮披肩，保養得宜，因此不少嫖客都沒發現異狀。

    警方確認泰籍男子Surachai並非被威逼利誘來台賣淫，且無持有違禁品，對於該賣淫集團經營模式一概不清楚之後，依涉犯妨害風化罪將其移送法辦，轉交移民署專勤隊處置。

    據悉，賣淫集團在網站上標榜20分鐘2500元、40分鐘3100元、60分鐘3900元，讓顧客選擇消費時間，僅讓服務的小姐抽1/5至1/4的服務費，如果客人選擇20分鐘消費模式，小姐只能抽500元，而選擇1小時模式，則抽1000元。

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