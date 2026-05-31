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    獨困台東峭壁獲救！澳洲女婿馬修自省：千萬別獨自上山

    2026/05/31 08:57 記者黃明堂／台東報導
    受困峭壁獲救的澳洲女婿馬修（左2）與妻子英波（左1），到台東消防局表達深謝意。（台東消防局提供）

    受困峭壁獲救的澳洲女婿馬修（左2）與妻子英波（左1），到台東消防局表達深謝意。（台東消防局提供）

    台東縣東河鄉山域日前發生一起歷時百餘小時的重大搜救任務，在搜救人員全心投入下順利落幕。獲救的澳洲女婿馬修（Matthew）與妻子英波，事後特別致信向全體搜救同仁致上最深謝意，並且親自逐一至各救援單位，獻上他親手繪製的中英文感謝卡。他也自省並提醒大家，千萬不要獨自上山。

    據了解，獲救者馬修本次入山原本僅計劃停留一、兩個小時，攜帶薩克斯風欲上山散心。在沒有周詳計畫、未攜帶通訊設備、無食物及飲用水，且僅穿著拖鞋的情況下貿然進入山林，最終導致受困險境。

    馬修於獲救後進行深刻自省，並以自身慘痛經驗向社會大眾發出沉痛呼籲：「千萬不要獨自上山，務必制定計畫（Don't go to the mountain by yourself... make a plan）。」 為了回饋社會，馬修也隨即承諾，未來將加入「台東縣水域救援義消」行列，為消防大家庭與地方水域安全奉獻心力。

    台東縣長饒慶鈴親筆寫下關懷信，表達對馬修平安歸來的祝福，她在信中表示，這場長達7天的搜尋任務，對家屬、搜救人員及地方居民而言，都是一段漫長而煎熬的過程。她強調：「山林很美，但也比我們想像得更深、更大、更難預測。每一次搜救的背後，不只是等待的家屬，還有許多冒著風險進入山區的搜救人員，而他們背後同樣也有家人在擔心著。」

    由於消防局過往都針對中高海拔的高山救援作對應的裝備購置，對於低海拔地區較不適用，藉由本案將引進強度高達30kN且更輕巧的「9mm 輕量化繩索」與「輕量化頭盔」，以減輕搜救人員長途攀爬的體力負擔。此外，鑑於本案同仁攜帶的軟水壺易被密林刺藤劃破，導致珍貴飲用水流失，未來此類任務將全面改用堅固的硬式水瓶。

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